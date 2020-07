Transformers e Ritorno al Futuro non solo erano tra le proprietà di intrattenimento più popolari degli anni ’80, ma sono ancora amati nell’era moderna. Ora questi due mondi si stanno preparando per incrociarsi, poiché è stato annunciato l’arrivo una serie di fumetti in quattro numeri chiamata Transformers/Ritorno al Futuro. Questa è la prima volta che Ritorno al Futuro incontra in un crossoover a fumetti con un altro franchise. Non è invece la prima volta per Transformers, visto che in passato il mondo dei Robot si è unito tra le pagine con G.I Joe, Star Trek, Ghostbusters e persino My Little Pony. Arriva ora una bellissima iniziativa dedicata alla DeLorean con protagonisti sempre i Transformers.

Originario IDW Publishing, che ha pubblicato diverse serie di fumetti Transformers e Ritorno al Futuro negli anni passati, i due show si sono uniti come parte di una speciale collaborazione. È stato creato infatti un nuovissimo personaggio di Autobot dei Transformers, chiamato Gigawatt per commemorare il 35° anniversario del primo film di Ritorno al futuro, con questo particolare robot sotto forma di veicolo mascherato che è rappresenta la DeLorean di Doc Brown che viaggia nel tempo. Gigawatt sviluppa un’altezza di 5,5 pollici in modalità Robot. In 17 passaggi può essere convertito in modalità Time Machine e viceversa. La confezione include un blaster e parti opzionali per antenne a frusta e tanti accessori ispirati al film , tra cui occhiali in stile Doc Brown, un condensatore di flusso canalizzatore pettorale e circuiti temporali. Parliamo degli occhiali in stile Doc Brown, i circuiti temporali e una cassa del condensatore di flusso.

Prevista una nuova uscita di Gigawatt il 1° Ottobre

Gigawatt è disponibile per l’acquisto sul sito Web di Walmart, anche se tale uscita è limitata a 1.985 pezzi. Una seconda versione uscirà il 1 ottobre con Hasbro Pulse. Ritorno al futuro (Back to the Future) è un film del 1985 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Primo episodio della trilogia omonima, è considerato un’icona del cinema degli anni ottanta e ha riscosso un enorme successo a livello internazionale. La pellicola ha ricevuto il premio Oscar al miglior montaggio sonoro.