Ritorno al Futuro e Netflix: ecco il perchè della ‘censura’...

Ritorno al futuro, fortunata trilogia di Robert Zemeckis, è disponibile su Netflix. Di recente gli spettatori hanno notato una piccola modifica rispetto alla versione originale che ha scatenato varie polemiche. Il secondo film della saga ha subito una censura di pochi secondi per la rivista osé che Marty (Michael J. Fox) trova all’interno dell’almanacco sportivo. A seguito delle polemiche sorte, Netflix ha deciso di rendere disponibile la versione originale, accontentando dunque i tantissimi fan della saga.

Disponibile ora la versione originale

La modifica di Netflix ha portato alla rimozione di alcuni scatti così come il nome della rivista. Bob Gale, co-creatore della saga, ha spiegato il motivo della modifica operata dal colosso dello streaming. “La colpa è della Universal che ha fornito a Netflix una versione ritoccata di “Ritorno al Futuro Pt 2”, ha spiegato. Per poi aggiungere: “Sono venuto a sapere di questa cosa una decina di giorni fa grazie ad alcuni fan con la vista davvero aguzza e ho fatto sì che lo studio rettificasse l’errore”. Fan quindi accontentati: “Quella presente ora in streaming è la versione non censurata e non ritoccata, insomma, la versione originale”.

Bob Gale ha poi spiegato un altro aspetto molto importante: “A quanto pare, si trattava di un edit per dei mercati esteri di cui non conoscevamo l’esistenza né io né Robert Zemeckis. In pratica, per alcune nazioni, c’era un problema con la copertina del magazine “Oh La La”. Non ci sono quindi colpe specifiche: “Ho chiesto allo studio di distruggere questa versione. Per vostro interesse: Netflix non ritocca i film. Propongono sempre le versioni dei film che vengono fornite loro. Non hanno colpe”. La scelta è stata è stata operata da altri: “Potete indirizzare le vostre ire verso la Universal, anche se penso che in futuro e per il futuro, staranno molto più attenti”, ha concluso Gale.