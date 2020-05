Un prodotto per celebrare il ciclo finale della serie in edizione variant

Tra gli eventi fumettistici più importanti dell’ultimo anno si trova sicuramente il finale di The Walking Dead. La conclusione dell’amatissima serie a fumetti creata da Robert Kirkman è stata orchestrata alla perfezione, lasciando i lettori a bocca aperta e riuscendo a farsi apprezzare ovunque. Ora che questo ciclo conclusivo sta arrivando anche in Italia, saldaPress ha deciso di presentare un cofanetto davvero speciale per gli appassionati.

The Walking Dead, il cofanetto speciale per il ciclo finale

Il box si chiama ufficialmente The Walking Dead: In Aeternum. Al suo interno si trovano i quattro albi conclusivi della serie, dal 67 al 70, con cover variant realizzate appositamente da artisti del nostro Paese. Quattro grandi disegnatori che hanno omaggiato il fumetto, ma anche l’arte tricolore, prendendo ispirazione da alcune delle opere più note e amate.

Si parte ad esempio con la cover di Stefano Caselli. Qui troviamo come protagonista Michonne, immortalata in una posa che riprende il Perseo di Benvenuto Cellini. Si passa poi al David di Michelangelo che Giuseppe Camuncoli associa al personaggio di Negan. Carmine Di Giandomenico ritorna invece alla statua equestre di Marco Aurelio, sostituendo Rick all’imperatore romano. Infine tocca a Lorenzo De Felici, che ha voluto ritrarre la lunga amicizia di Carl e Sophia, ritraendoli in una posa ispirata all’Amore e Psiche di Antonio Canova.

Un cofanetto che sicuramente saprà conquistare tutti gli amanti di questa serie a fumetti. Sarà disponibile (in tiratura limitata a 1.500 copie numerate) a partire dal 18 giugno, in concomitanza con l’uscita del numero 67 della serie mensile. Per chi lo desiderasse, sarà anche possibile acquistare le singole versioni variant degli albi del ciclo finale di The Walking Dead. Al contrario di quelle contenute nel cofanetto tuttavia, su queste sarà presente il logo della serie a fumetti.

Per maggiori informazioni in merito a The Walking Dead: In Aeternum, vi rimandiamo al sito ufficiale di saldaPress.