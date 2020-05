Ray Porter ha interpretato Darkseid nella Snyder Cut

Darkseid sarà uno dei protagonisti della Snyder Cut di Zack Snyder. Che il classico cattivo di DC Comics sarebbe apparso nel leggendario “Snyder Cut” era già cosa nota, ora però conosciamo anche il nome di chi vestirà i suoi panni. Ray Porter, che aveva già girato sequenze per il film, ha confermato la notizia in un post pubblicato su Twitter. “Detto questo, e dato che mi è stato dato il permesso … Ciao, sono Ray”, ha esordito, per poi aggiungere “Ho interpretato Darkseid nella Justice League di Zack Snyder. Ecco. Adesso è uscito”. Il tweet di Porter fa anche riferimento al fatto che tempo fa ebbe il timore di aver infranto il contratto di riservatezza con Warner per aver parlato del suo ruolo.

Ray Porter sarà dunque Darkseid. L’attore ha affermato di aver trascorso parecchio tempo sul set, aggiungendo: “Sapevo che avrei fatto parte di qualcosa di enorme, il modo in cui lavora Zack e tutti i suoi collaboratori è davvero positivo“. La soddisfazione è grande: “Era amichevole, gentile e felice sul set, stavamo facendo un grande lavoro. Era grandioso. Il costume di lycra per la motion capture non era proprio comodo. Ciaran Hinds (Steppenwolf) ed io eravamo stranissimi con quella tuta”.

La Snyder Cut non prevede riprese aggiuntive

Lo Snyder Cut di Zack Snyder non avrà riprese aggiuntive con il cast originale. Dopo l’annuncio che ne ha ufficializzato l’uscita, si è ipotizzata una riunione degli attori per alcune nuove riprese, ma a quanto pare sarà così. Umberto Gonzalez di The Wrap, sul podcast di TheWrap-Up, ha infatti spiegato che: “Non ci saranno riprese aggiuntive di alcun tipo con nessun attore”. Per poi sottolineare: “Ecco qualcosa che non è stato ancora segnalato: (Snyder) voleva scattare ulteriori fotografie, ma HBO Max ha detto di no. Ti daremo soldi per la post-produzione, per gli effetti speciali, per il punteggio e persino per l’ADR, ma nessun nuovo tipo di riprese in questo film”.