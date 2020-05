Godzilla vs Kong: data di uscita rinviata al 2021?

L'indizio potrebbe arrivare dal libro dietro le quinte The Art of Godzilla vs Kong

Godzilla vs Kong, attualmente in programma nelle sale il 20 novembre, potrebbe essere rinviato a maggio 2021, occupando la slot di uscita di The Matrix 4. La Warner Bros. ha già ricollocato il musical In the Heights dal giugno 2020 al prossimo anno prima di spostare The Batman da giugno a ottobre 2021 a causa della pandemia di COVID-19. Il libro dietro le quinte The Art of Godzilla vs. Kong, precedentemente previsto per l’uscita del 17 novembre in coincidenza con quella del film il 20 novembre, uscirà ora il 21 maggio, secondo la pubblicazione dell’editore su Amazon. La data di rilascio ritardata dell’artbook è stata individuata per la prima volta da un utente su Reddit.

La sinossi di Godzilla vs Kong

Questa la sinossi di Godzlilla vs Kong: “Le leggende si scontrano quando Godzilla e Kong, le due forze più potenti della natura, approdano sul grande schermo in una battaglia spettacolare. Mentre Monarch intraprende una pericolosa missione in un fantastico terreno inesplorato, scoprendo indizi sulle origini stesse dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra”. Diretto da Adam Wingard nel cast troviamo Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Eiza González, Kyle Chandler. Oltre a Jessica Henwick, Zhang Ziyi, Julian Dennison e Millie Bobby Brown.

Godzilla di recente è arrivato nel mondo di Magic: the Gathering con la nuova espansione e per l’occasione debutteranno delle terre speciali a tema. Si tratterà di uno speciale set parte della linea Secret Lair, che accompagnerà la release di Ikoria: Terra dei Behemoth. Carte originalissime nel design che saranno utilizzabili in tutti i formati del gioco, per dare al proprio mazzo un tocco in più. Nel pack saranno presenti le cinque terre base, tutte con illustrazioni a tema Godzilla. Ognuna sarà in lingua giapponese, con un design full-art e foil. A occuparsi dei disegni saranno Jonas De Ro, Lucas Graciano, Jenn Ravenna, Grzegorz Rutkowski e Lars Grant-West.