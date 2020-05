L’NBA potrebbe tornare a giocare… a Disney World!

Walt Disney World si prepara a riaprire nelle prossime settimane e potrebbe farlo con una novità importante. Sabato pomeriggio, la National Basketball Association (NBA) ha rivelato che è in trattative preliminari con il parco divertimenti per ospitare il resto della stagione. Se le due parti concludessero l’ accordo, l’NBA terminerà la stagione usufruendo delle strutture ESPN con sede a Disney World. L’intera lega sarebbe ospitata nel complesso ESPN Wide World of Sports.

La nota ufficiale dell’NBA

L’NBA ha annunciato la notizia attraverso una dichiarazione sul suo account Twitter. “L’NBA, in collaborazione con la National Basketball Players Association, è impegnata in conversazioni esplorative con The Walt Disney Company per riavviare la stagione NBA 2019-20 a fine luglio a ESPN Wide World of Sports Complex in Florida come sito unico per un Campus NBA per giochi, pratiche e alloggi”. Nella nota si aggiunge: “La nostra priorità continua a essere la salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti e stiamo collaborando con esperti di sanità pubblica e funzionari governativi su una serie completa di linee guida per garantire che siano predisposti adeguati protocolli e protezioni mediche”.

La Disney non ha ancora presentato un piano ufficiale per la riapertura dell’intero parco al governo della Florida. Il governatore Ron DeSantis afferma che potrebbe avvenire a breve. “Disney ha indicato che la prossima settimana presenteranno i loro piani”. Per poi aggiungere: “Una volta fatto, lo pianificheremo per un briefing completo anche prima della nostra Task Force di ripresa economica”, ha spiegato. “Quindi a questo punto, non c’è una data definita, ma non vediamo l’ora di vederlo un giorno o l’altro la prossima settimana.” Quello tra Nba e Disney è un rapporto talmente stretto che nell’agosto 2019 a Disney World ha aperto la Nba Experience, un’attrazione che consente ai 70 milioni di visitatori l’anno del parco che alimenta la vita di Orlando.