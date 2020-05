L’era DC Panini Comics sta per iniziare

Il 4 giugno sarà una data importante per il fumetto in Italia. Il prossimo giovedì infatti prenderanno il via le pubblicazioni a cura di Panini Comics delle più importanti testate dell’universo DC. Il mondo di Superman, Batman, Wonder Woman prenderà nuova vita negli albi della casa editrice modenese.

Panini DC Comics, ecco cosa arriverà dal 4 giugno

Ci saranno due distinte linee di pubblicazioni per questa iniziativa editoriale, ovvero i periodici spillati o brossurati e i volumi. I primi saranno disponibili in edicola, i secondi in libreria, mentre le fumetterie li riceveranno entrambi.

Ci saranno ben dieci serie principali dedicate all’universo DC Comics, con albi spillati monografici. Batman e Superman saranno quindicinali, mentre i mensili saranno ben otto: Justice League, Wonder Woman, Batman/Superman, Lanterna Verde, Flash, Aquaman, Harley Quinn e DC Crossover. Quest’ultimo raccoglierà gli eventi più complessi dell’universo narrativo, a partire dalla miniserie Evento Leviathan.

Tutti i numeri uno di queste diverse serie avranno delle speciali copertine con una città italiana come protagonista. A realizzare ciascuna di queste City Edition sono stati i seguenti autori: Lee Bermejo, Simone Bianchi, Lelio Bonaccorso, Giorgio Cavazzano, Matteo Cremona, Gabriele dell’Otto, Emanuela Lupacchino, Milo Manara, Francesco Mattina e Andrea Sorrentino.

Ci saranno poi 5 numeri cosiddetti Alfa, che contengono alcune delle storie del passato ancora inedite. Tutti questi avranno una cover d’autore, disponibile anche in versione variant gold metallizzata. A realizzarle sono stati Mirka Andolfo, Jacopo Camagni, Giuseppe Camuncoli, Werther Dell’Edera e Carmine di Giandomenico. I cinque volumi saranno acquistabili anche in un cofanetto esclusivo con una speciale litografia inclusa.

E poi ancora arriverà la collana DC Best Seller per una versione tascabile delle grandi saghe della casa editrice e DC Black Label, per le storie più adulte. Sul lato libri ci sarà DC Library per le migliori storie di sempre, i volumi conclusivi del DC Rebirth per riprendere la storia dove si era fermata con l’editore precedente e molto altro ancora.

Insomma, l’era DC Panini Comics sta per iniziare. Siete pronti a scoprirla?

Per maggiori informazioni sulle date di uscita degli albi, vi rimandiamo al sito della casa editrice.