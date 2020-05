Snyder Cut: non sono previste delle riprese aggiuntive

Lo Snyder Cut di Zack Snyder non avrà riprese aggiuntive con il cast originale. Dopo l’annuncio che ne ha ufficializzato l’uscita, si è ipotizzata una riunione degli attori per alcune nuove riprese, ma a quanto pare sarà così. Umberto Gonzalez di The Wrap, sul podcast di TheWrap-Up, ha infatti spiegato che: “Non ci saranno riprese aggiuntive di alcun tipo con nessun attore”. Per poi sottolineare: “Ecco qualcosa che non è stato ancora segnalato: (Snyder) voleva scattare ulteriori fotografie, ma HBO Max ha detto di no. Ti daremo soldi per la post-produzione, per gli effetti speciali, per il punteggio e persino per l’ADR, ma nessun nuovo tipo di riprese in questo film”.

Una posizione netta quindi quella della HBO Max. Gonzalez ha così concluso: “Questo film è per chiudere il ciclo, per finire la storia”. Alcuni fan su Twitter hanno poi iniziato a credere che l’intera uscita potesse essere un modo per riavviare l’intero Snyder-Verse. Ma è proprio Gonzalez a chiarire che non sarà così.

Zack Snyder entusiasta per questa grande opportunità

Zack Snyder si è detto entusiasta di questa grande opportunità: “Chiaramente ciò non accadrebbe senza di loro”, ha sottolineato, riferendosi ai fan. “Questo ritorno è la realizzazione della mia visione del film, in questo formato, in questa lunghezza, è senza precedenti oltre ad essere una mossa coraggiosa”.

“Da quando sono arrivato qui 14 mesi fa, il canto di #ReleaseTheSnyderCut è stato un ‘drum beat’ quotidiano nei nostri uffici e nelle nostre caselle di posta“, ha dichiarato Robert Greenblatt, presidente Warner Media Entertainment. Per poi aggiungere: “Bene siamo entusiasti di soddisfare i fan. Siamo oltremodo entusiasti di poter rilasciare la visione definitiva di Zack per questo film previsto nel 2021”. Il presidente ha poi concluso: “Questo non sarebbe mai successo se non fosse stato per il duro lavoro e gli sforzi combinati dei team di HBO Max e Warner Bros. Pictures”.