Gli eroi dell’Arrowverse indossano le mascherine nella nuova campagna

I supereroi tendono ad indossare maschere. Ma, tranne poche eccezioni, queste non coprono la loro bocca. In una pandemia globale in cui tutti hanno bisogno di indossare mascherine per salvarsi, forse è necessario un messaggio forte dai nostri amici supereroi dell’Arrowverse. CW ha risposto alla chiamata, svelando diversi poster di personaggi pronti a respirare in sicurezza.

Tanti i supereroi rappresentati

Chi è stato rappresentato in questa serie di annunci di servizio pubblico finalizzati al coronavirus? Abbiamo Flash, Supergirl, Superman, in rappresentanza del suo nuovo show del 2021 Superman & Lois. Oltre a Stargirl, Black Lightning e White Canary e Beebo di DC Legends of Tomorrow. Tutti questi eroi hanno il loro aspetto tradizionale, con una componente chiave in aggiunta: una mascherina adatta ai DPI che copre la bocca e il naso. Non è la prima volta che gli interpreti dei supereroi dei fumetti DC si impegnano per far rispettare le linee guida contro la pandemia. Brandon Routh dell’Arrowverse, nelle scorse settimane, aveva parlato dell’importanza delle mascherine attraverso Twitter.

Donald Faison, durante una chiacchierata in un podcast, ha palesato il desiderio di interpretare Lanterna Verde nell’Arrowverse. L’attore è un grande fan del personaggio e nell’ultimo episodio del podcast Fake Doctors, Real Friends, condotto insieme al collega di Scrubs, Zach Braff, c’era ospite Tom Cavanagh che ha parlato del suo ruolo nell’Arrowverse facendo partire il discorso. Faison in merito ha dichiarato: “Credo che Lanterna Verde debba esserci. Ci sono moltissimi personaggi nei Lantern Corps, e credo che sia un personaggio che sarebbe molto divertente da interpretare”. Una scelta netta: “Nell’Universo DC ci sono tantissimi personaggi, ma se dovessi scegliere, e loro volessero, adorerei essere Green Lantern”. Nei mesi scorsi Ryan Reynolds ha sottolineato di non essere molto contento di come siano andate le cose per Lanterna Verde di Martin Campbell. Invece di lanciare un nuovissimo franchise di supereroi e una nuova era per i film della DC Comics, lo show è stato travolto dalla critica e ha finito per essere un enorme flop.