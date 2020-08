Magic the Gathering, aggiornamento banlist agosto 2020

Wizards of the Coast ha aggiornato la banlist delle carte di Magic, Standard e Pioneer hanno il maggior numero di carte coinvolte

Ieri era il primo lunedì del mese. Cosa succede ogni primo lunedì del mese? Arriva la paga? No, quella di solito arriva a fine mese. Arrivano le bollette da pagare? No, nemmeno quello. Ah, arriva l’aggiornamento della banlist di Magic! Esatto, proprio quella! Andiamo a sviscerare, formato per formato, le carte non più ammesse dalla Wizards.

Aggiornamento banlist agosto 2020 – Standard

Ecco le carte inserite nella banlist ad agosto 2020 per lo Standard:

Rivendicazione delle Terre Selvagge.

Spirale di Crescita.

Teferi, Tessitore del Tempo.

Famiglio del Calderone.

Set Base 2021avrebbero portato novità nello Standard. Invece i migliori mazzi si sono adattati ed hanno mantenuto la propria percentuale di vittorie. Di conseguenza, si è deciso di fare alcune modifiche al metagame. Dopo l’aggiornamento della lista di un mese fa , non era prevista una nuova modifica. Si pensava che i risultati dei Players Tour 3 e 4, la modifica alla regola dei Compagni e l’ingresso del

A differenza del solito, attualmente il metagame è poco diversificato solo nei tornei di più alto livello. Il resto del metagame invece è più vario ed equilibrato. Nei tornei maggiorni invece c’era un basso numero di mazzi con un’alta serie di vittorie. Solitamente, in questa situazione lo Standard si evolve da solo, ma stavolta è arrivato il Covid, che ha ridotto drasticamente le partite fisiche mentre ha aumentato le partite su Magic Arena. Di conseguenza i ban sono stati mirati per indebolire i mazzi più usati da diverso tempo e per fermare alcune combo viste negativamente dai giocatori.

I mazzi che usavano Spirale di Crescita e Rivendicazione delle Terre Selvagge avevano una percentuale di utilizzo troppo alta, quindi queste carte sono state bandite. I mazzi Rosso-Nero (o Jund) Sacrifice, con la combo di Famiglio del Calderone e Forno della Strega avevano alte vittorie, oltre a scoraggiare la creazione di mazzi aggro e midrange. Quindi Famiglio del Calderone è bandita. Infine Teferi, Tessitore del Tempo è bandita perché crea situazioni di gioco ripetitive e riduce le capacità di interazione degli altri mazzi.

Da notare che Spirale di Crescita, Rivendicazione delle Terre Selvagge e Teferi, Tessitore del Tempo erano già pronte a ruotare fuori dallo Standard con l’uscita di Rinascita di Zendikar. Si può vedere questo ban come una “ruotazione anticipata” dello Standard.

Aggiornamento banlist agosto 2020 – Pioneer

Passiamo alle carte inserite nella banlist ad agosto 2020 per Pioneer:

Travisatore della Verità.

Kethis, la Mano Nascosta.

Balista Mobile.

Breccia dell’Ade.

A luglio era stata sbannata Giuramento di Nissa in Pioneer, perché il metagame di Pioneer sembrava in salute. Lo è tuttora, ma i mazzi combo sono ora una grossa parte del metagame competitivo. Questo riduce le opzioni di costruzione dei mazzi e può rendere frustranti le partite. In queste settimane c’è stato un declino delle partite di Pioneer, complice probabilmente anche la riduzione dei tornei fisici e il distanziamento sociale. In ogni caso, si è ediciso di bandire le quattro carte riportate sopra.

I mazzi con queste carte infatti sono problematici ed hanno una percentuale di vittoria piuttosto alta. Questo ban si spera che porti ad una maggior presenza di mazzi midrange e control tradizionali

Rivendicazione delle Terre Selvagge sospesa da Historic

Si era già parlato di Rivendicazione delle Terre Selvagge, considerandola così potente solo affiancata a Fulcro del Destino.

Invece il mazzo Temur Reclamation cresce costantemente in Historic, sia grazie ad Espansione // Esplosività che a Campo dei Morti. Questo mazzo è oltre il 10% delle partite Best-of-Three, con percentuali di vittoria preoccupanti.

Questa carta e questo mazzo sono stati tenuti sott’occhio per parecchio tempo, fincé la Wizadrs non ha deciso di agire. Per dare maggiore salute e varietà del metagame, Rivendicazione delle Terre Selvagge è stata sospesa in Historic. Questo si aggiunge al già citato ban della carta per quanto riguarda lo Standard.

Teferi, Tessitore del Tempo sospeso da Historic e bandito da Brawl