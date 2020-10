Fast and Furious 9 rimandato ancora!

Lo slittamento di No Time to Die conseguenza logica sulla decisione

Il rinvio di No Time to Die ad aprile 2021, ha causato lo spostamento di un altro attesissimo film. La nuova data scelta per la pellicola di James Bond causava lo “scontro” con Fast and Furious. F9 quindi si sposta dal 2 aprile 2021 al 28 maggio 2021. Il film doveva essere originariamente un blockbuster estivo del 2020 insieme a titoli come Black Widow, Wonder Woman 1984 e Tenet. La Universal aveva No Time To Die impostato per l’inizio di aprile e F9 in arrivo il 22 maggio prima che le preoccupazioni di COVID-19 creassero questi ritardi.

Anche la Disney ha ricollocato molti show

Come indica il calendario dei film del 2021 durante il periodo di pubblicazione di questo articolo, F9 si sfiderà in un testa a testa con Crudelia di Emma Stone e il thriller di fantascienza Infinite di Antoine Fuqua durante l’ultimo fine settimana di maggio. Una nuova ondata di spostamenti sono stati avviati lo scorso fine settimana dalla Disney. Lo studio ha ricollocato Black Widow spostandolo al 7 maggio 2021. La Disney ha anche spostato Assassinio sul Nilo da ottobre a dicembre, posizionandolo a una settimana di distanza da Wonder Woman 1984, che ora ha un’uscita il giorno di Natale.

F9 vedrà il ritorno di Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson. Oltre a Ludacris, Charlize Theron, Helen Mirren, Nathalie Emmanuel, insieme ai preferiti dai fan Sung Kang e Lucas Black di Tokyo Drift. Anche John Cena si unirà al franchise nei panni del fratello di Dom Jakob. Michael Rooker interpreterà un nuovo personaggio chiamato Buddy e anche Cardi B avrà un ruolo.

Fast and Furious si prepara a toccare le stelle. La star della serie Michelle Rodriguez ha apparentemente confermato che F9: The Fast Saga si avventurerà finalmente oltre l’atmosfera della Terra. Se Ludacris ha solo accennato alla possibilità durante una precedente intervista, la conferma è arrivata dalla Rodriguez durante una recente intervista al The Jess Cagle Show di Sirius XM.