Netflix annuncia la seconda stagione di Fate: The Winx Saga...

Il colosso dello streaming Netflix ha appena annunciato la seconda stagione di Fate: The Winx Saga, la serie live action firmata da Brian Young, conosciuto per The Vampire Diaries, e ispirata al cartone animato italiano creato da Iginio Straffi. Di seguito vi riportiamo il video-annuncio pubblicato poco fa.

Fate The Winx Saga: la seconda stagione si farà

La seconda stagione della serie originale Netflix sarà composta da otto episodi della durata di un’ora ciascuno e sarà prodotta da Archery Pictures Production, in associazione con Rainbow. La produzione inizierà entro la fine dell’anno in Irlanda.

Il colosso dello streaming ha confermato il cast della prima stagione:

Abigail Cowen nel ruolo di Bloom ;

; Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella ;

; Precious Mustapha nel ruolo di Aisha ;

; Eliot Salt nel ruolo di Terra ;

; Elisha Applebaum nel ruolo di Musa.

Lo showrunner Bryan Young ha affermato che i sei episodi della prima stagione hanno solo scalfito la superficie di questo mondo incredibilmente ricco e delle potenti fate che lo abitano. Young continua dicendo che la storia di Bloom continuerà a evolversi e non vedono l’ora che il pubblico scopra ancora di più su Aisha, Stella, Terra e Musa.

Inoltre Young conclude dicendo: “E chissà chi altro potrebbe presentarsi ad Alfea prossimamente…”, lasciando intendere il probabile arrivo di qualche altra fata, magari Tecna che il pubblico sperava di vedere nella prima stagione.

Iginio Straffi, il creatore di Winx Club e CEO del gruppo Rainbow, ha rivelato: “Anno dopo anno abbiamo visto Winx trasformarsi in un fenomeno globale, una serie seguita fedelmente da milioni di fan. Grazie al loro supporto, ‘Fate: The Winx Saga’ è un successo mondiale e la seconda stagione in arrivo su Netflix continuerà a raccontarne la storia per la gioia dei fan e del pubblico in tutto il mondo”.

La nuova stagione vede ancora una volta Brian Young come showrunner e produttore esecutivo, mentre Judy Counihan e Kris Thykier di Archery Pictures sono i produttori esecutivi, insieme a Joanne Lee e Cristiana Buzzelli per Rainbow. Vi ricordiamo che la prima stagione della serie live action è disponibile su Netflix.

