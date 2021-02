Svelato il trailer ufficiale di Mortal Kombat, in arrivo nel 2021

HBO Max, in collaborazione con Warner Bros, ha rilasciato il trailer ufficiale del nuovo film su Mortal Kombat in arrivo nel 2021. La pellicola sarà disponibile sulla piattaforma streaming di HBO e nei cinema a partire dal 16 aprile 2021. Di seguito vi riportiamo l’incredibile trailer pubblicato sul web.

Il trailer del film su Mortal Kombat, in arrivo nel 2021

Mortal Kombat è il prossimo film d’azione fantasy di arti marziali americano che vede Simon McQuoid alla regia, mentre alla sceneggiatura troviamo Greg Russo e Dave Callaham. La pellicola si ispira all’omonimo franchise di videogiochi creato da Ed Boon e John Tobias e si tratta di un reboot della serie di film Mortal Kombat degli anni ’90.

Nel cast vediamo i nomi di Lewis Tan nei panni di Cole Young, Jessica McNamee in quelli di Sonya Blade e Josh Lawson nei panni di Kano. Troviamo anche Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Chin Han, Joe Taslim e Hiroyuki Sanada.

Dopo il fallimento critico e commerciale del film del 1997 Mortal Kombat: Annihilation, un terzo e ultimo film di Mortal Kombat era stato annunciato ma è rimasto fermo per parecchi anni. Alla fine del 2010, la Warner Bros. Pictures ha deciso di acquistare il franchise da Midway Games, per riportare in vita i film e il franchise. Ci sono voluti dieci anni per trovare la squadra perfetta ma alla fine ci sono riusciti.

Di seguito vi riportiamo la sinossi ufficiale del film.

La sinossi del film

“Il combattente di MMA Cole Young, abituato a combattere per soldi, non è a conoscenza del suo retaggio o del motivo per cui l’Imperatore Shang Tsung di Outword ha inviato il suo migliore guerriero, Sub-Zero, un criomante ultraterreno, a dargli la caccia” si legge nella sinossi ufficiale diffusa da Warner.

“Temendo per la sicurezza della sua famiglia, Cole va alla ricerca di Sonya Blade sotto suggerimento di Jax, un maggiore delle forze speciali che porta lo stesso marchio a forma di drago con cui è nato anche lui. Presto si ritrova al tempio di Lord Raiden, un antico dio e protettore di Earthrealm, il quale garantisce rifugio a coloro che portano il marchio. Qui, Cole si allea con i guerrieri esperti Liu Kang, Kung Lao e il mercenario Kano, mentre si prepara ad affrontare i nemici dell’Outworld al fianco dei più grandi campioni della Terra in una battaglia ad alto rischio per l’universo.”

Per concludere vi ricordiamo che Mortal Kombat arriverà nei cinema e sul servizio di streaming HBO Max della Warner Bros. Pictures il 16 aprile 2021.

