The Mandalorian: Bob Iger paragona J. Favreau a Lucas

Presso lo Star Wars Show, Il CEO di The Walt Disney Company Bob Iger ha parlato di The Mandalorian e del suo creatore, Jon Favreau.

Iger, classe 1951, ha rivelato che la decisione di puntare su The Mandalorian per la piattaforma streaming Disney+ è stata presa in maniera consapevole e quasi immediata. Favreau, secondo Iger, è uno storyteller capace di narrare le proprie storie utilizzando al meglio la tecnologia. Per questa sua abilità, il CEO l’ha paragonato al visionario creatore di Guerre Stellari George Lucas.

Inoltre, Iger crede fortemente che Disney dovrebbe puntare sull’utilizzo della tecnologia per due ragioni, entrambe evidenti quando si ha a che fare con The Mandalorian. Ha rivelato: “Bisognerebbe utilizzare la tecnologia per rendere le storie che si raccontano più avvincenti agli occhi del pubblico. Non si può evitare di pensare a George Lucas e all’utilizzo che fece della tecnologia per il film del 1977 [il primo film della serie cinematografica di Guerre Stellari]. E poi, utilizzarla per raggiungere gli spettatori in modo più efficace, convincente e soddisfacente. Credo che Disney+ stia facendo entrambe le cose.”

Alla domanda sulla decisione di lanciare la piattaforma streaming con il primo episodio di The Mandalorian, il CEO di Disney ha colto l’occasione per rinnovare i suoi complimenti a Favreau. Il regista, classe 1966, ha diretto Iron Man e i nuovi live action Il libro della giungla (2016) e Il re leone (2019).

“Per prima cosa abbiamo grande fiducia in Jon, sia come storyteller che per l’uso che fa della tecnologia. È brillante per tantissime ragioni diverse: lo abbiamo potuto notare nei remake in live action de Il libro della Giungla e de Il re leone.”

Iger ha continuato: “E così, quando ci ha esposto la sua idea per una serie televisiva dedicata a Star Wars, abbiamo immediatamente compreso di trovarci davanti a un professionista che avrebbe utilizzato la tecnologia per raccontare storie senza precedenti che avrebbero portato il pubblico dove nessuno l’aveva portato prima d’ora. Per noi è stata una decisione semplice.”

L’ultimo episodio di The Mandalorian

Il season finale della prima stagione di The Mandalorian, diretto dal regista di Jojo Rabbit e di Thor: Ragnarok Taika Waititi, debutta oggi 27 dicembre 2019 su Disney+.