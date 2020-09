Fezzik diventa un Funko Pop gigante

Funko Pop! ha rilasciato una figura in edizione limitata di Andre the Giant nei panni di Fezzik da The Princess Bride per New York Comic Con 2020. Fezzik, interpretato dal defunto Andre the Giant nel film del 1987, è uno dei due uomini assunti da Vizzini (Wallace Shawn) per rapire la principessa Buttercup (Robin Wright) e ucciderla. Fezzik e la sua compagna di reato, Inigo Montoya (Mandy Patinkin), alla fine si uniscono al protagonista del film, Westley (Cary Elwes), per aiutare a salvare la principessa.

Il Funko Pop! presenta la cresta sporgente della fronte del personaggio, il costume e una roccia, l’arma preferita di Fezzik.

Andre The Giant nel 1993 è stato introdotto nella Hall of Fame

André René Roussimoff è stato un wrestler e attore francese di origini bulgare e polacche, noto con il ring name André the Giant. Nella World Wrestling Federation (WWF, poi conosciuta come WWE) è stato una volta WWF World Heavyweight Champion[5] e una volta WWF Tag Team Champion, mentre nel 1993 è stato il primo introdotto nella Hall of Fame della federazione.

Funko ha twittato riguardo all’uscita del nuovo giocattolo questa settimana: “Funko NYCC 2020 Reveals: The Princess Bride– Fezzik (Super-Sized)”. Altre rivelazioni del NYCC 2020 dalla compagnia di giocattoli includono: Envy Adams di Scott Pilgrim vs. the World, Carl ed Ellie di Disney Pixar’s Up. Oltre a Mrs.Weasley a The Burrow e Ron alla Coppa del Mondo di Harry Potter, Luke e Leia di Star Wars: The Rise of Skywalker e molti altri. Presentato di recente anche quello dedicato a Dune.

Il New York Comic Con doveva svolgersi nel fine settimana dell’8-11 ottobre, ma a causa della pandemia di coronavirus (COVID-19), sta invece collaborando con YouTube per un evento completamente digitale. Come per le convenzioni precedenti, il San Diego Comic-Con e Star Wars Celebration, Funko ha sostituito l’uscita dei suoi giocattoli destinati alla convenzione con il proprio Virtual Con (4.0).