Un film animato per Una notte al Museo?

Secondo indiscrezioni, la Disney sta riportando in vita il franchise di Una notte al museo con un film d’animazione per Disney+. The DisInsider riporta che questo film d’animazione è provvisoriamente intitolato, Night At The Museum: Kahmunrah Rises Again, con la produzione che dovrebbe iniziare il 2 novembre a Los Angeles, in California, mentre il casting sarebbe già in corso. Secondo il sito, Kahmunrah Rises Again “sarà incentrato sul nervoso e privo di fiducia Nick Daley, (il figlio del personaggio di Ben Stiller Larry Daley nella trilogia live-action della 20th Century Fox), che esita a seguire le orme di suo padre come guardiano notturno di un museo che prende vita di notte”.

Nuovi attori saranno coinvolti

Non ci si aspetta certo che nomi come Ben Stiller, Owen Wilson e Hank Azaria riprendano i loro ruoli dai precedenti film di Una notte al Museo. Nuovi attori saranno infatti coinvolti per dare ai protagonisti una nuova interpretazione. Secondo quanto riferito, Kahmunrah Rises Again riporterà Night At The Museum: Battle of the Smithsonian’s Kahmunrah (interpretato da Azaria) come cattivo principale. Il sito prosegue elencando altri personaggi di ritorno, tra cui il cowboy Jedediah (interpretato da Wilson), il legionario romano, Octavius ​​(interpretato da Steve Coogan) e altri.

Una notte al Museo ha generato una trilogia di lungometraggi. Ovvero (Night at the Museum del 2006, Night at the Museum: Battle of the Smithsonian del 2009 e Night at the Museum: Secret of the Tomb del 2014) con Ben Stiller nei panni di Larry Daley. Un guardiano notturno al lavoro al Museo Americano di Storia Naturale. Larry scopre presto che i rari reperti del museo prendono vita grazie a un antico incantesimo.

Se un progetto di Una notte al Museo è davvero in fase di sviluppo, si unirebbe a una serie di revival sulla piattaforma di streaming Disney+. Le riprese di un reboot di Mighty Ducks sono iniziate a Vancouver all’inizio di quest’anno, Hilary Duff riprende il ruolo di Lizzie McGuire in una nuova serie, i cinque romanzi di Percy Jackson sono stati adattati in cinque stagioni e anche Home Alone e Cheaper by the Dozen sono stati reinventati per Disney+.