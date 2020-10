His Dark Materials 2: svelata la data d’uscita

La serie drammatica andrà in onda su HBO e ci catapulterà in nuove avventure

HBO ha annunciato che la seconda stagione di His Dark Materials debutterà lunedì 16 novembre alle 21:00. La serie drammatica andrà in onda su HBO e sarà disponibile per lo streaming su HBO Max. La stagione 2 riprende da Lord Asriel che ha aperto un ponte verso un nuovo mondo e Lyra che segue Asriel nell’ignoto. In una strana e misteriosa città abbandonata incontra Will, un ragazzo del nostro mondo che sta scappando da un passato travagliato. Lyra e Will scoprono che il loro destino è legato al ricongiungimento tra Will e suo padre, ma scoprono che il loro percorso è costantemente ostacolato mentre una guerra inizia a scoppiare intorno a loro.

Il cast della seconda stagione

Nel frattempo, la signora Coulter cerca Lyra, determinata a riportarla a casa con ogni mezzo necessario. Il cast della seconda stagione includono Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott. Oltre a Will Keen, Ruta Gedmintas e Lin-Manuel Miranda. Nel cast di questa stagione ci sono Terence Stamp, Jade Anouka e Simone Kirby. His Dark Materials è prodotto da Bad Wolf in associazione con New Line Cinema per BBC One e HBO.

I produttori esecutivi della serie sono Jane Tranter, Dan McCulloch, Joel Collins e Julie Gardner per Bad Wolf. Oltre a Philip Pullman, Jack Thorne, Tom Hooper; Deborah Forte, Toby Emmerich e Carolyn Blackwood per New Line Cinema; e Ben Irving e Piers Wenger per la BBC. La stagione 1 di His Dark Materials è attualmente disponibile su HBO e HBO Max.