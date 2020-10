DuckTales: il promo dello speciale su Darkwing Duck

In vista del grande speciale di DuckTales della prossima settimana su Darkwing Duck, la Disney ha rilasciato un nuovo teaser promozionale che mostra il tipo di missione che Darkwing affronterà nell’episodio. Il nuovo teaser include specificamente versioni aggiornate dei classici cattivi di Darkwing Duck Bushroot, Quackerjack, The Liquidator e Megavolt. Oltre a includere Gosalyn Mallard e Taurus Bulba.

Le parole di Matt Youngberg e Frank Angones

“Per noi, la serie originale di Darkwing Duck parlava sempre di un padre, una figlia e un Launchpad. Siamo così onorati di poter completare quel trio su DuckTales introducendo Gosalyn in il mondo di DuckTales”, hanno detto il produttore esecutivo Matt Youngberg e il co-produttore esecutivo e story editor Frank Angones quando è stato annunciato il cast vocale di Gosalyn e Taurus Bulba. “Gosalyn è uno degli eroi più iconici di Disney Afternoon: amante del divertimento, crea problemi, guidato all’infinito e allo stesso tempo feroce senso di giustizia”.

THIS WEEK ON #DuckTales: Reevaluating relationships through the prism of experience. NEXT WEEK: LET'S. GET. DANGEROUS. #DarkwingDuckhttps://t.co/P1zDaQvaa3 — Frank Angones (@FrankAngones) October 12, 2020

Ha inoltre dichiarato: “Ed è l’unica persona che può tenere sotto controllo il considerevole ego di Darkwing. Quindi, siamo incredibilmente fortunati a farlo”. Sul cast: “Stephanie Beatriz interpreta Gosalyn. Stephanie porta così tanto entusiasmo, cuore e spirito al ruolo, onorando la serie originale e portando il personaggio a una nuova generazione”. Inoltre: “Con Stephanie a disposizione nei panni di Gosalyn, St. Canard è un po’più al sicuro e la vita di Darkwing è un po’ più piena”.

“Insieme a Gosalyn, abbiamo avuto la possibilità di riportare in vita l’avversario che per primo ha riunito Darkwing e Gosalyn: Taurus Bulba“, hanno aggiunto. Che possono essere paragonati a: “Se Negaduck era il Joker di Darkwing, Bulba era il suo Lex Luthor. Reinventato come un uomo d’affari affascinante ma spietato con misteriosi legami con la famiglia di Gosalyn, Bulba detiene la chiave di alcuni dei più grandi misteri che la famiglia Duck dovrà affrontare in questa stagione”.

Sul finale Youngberg e Angones hanno ammesso: “James Monroe Iglehart cattura quella perfetta miscela di cordialità che può trasformarsi in una minaccia in un batter d’occhio”. Infine: “Inoltre, l’amore di James per la serie originale può competere con il nostro; ha sempre indossato una maglietta di Darkwing per registrare”. DuckTales attualmente trasmette i nuovi episodi della terza stagione il lunedì sera su Disney XD. Lo speciale di un’ora “Let’s Get Dangerous!” andrà in onda lunedì 19 ottobre.