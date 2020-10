Le migliori offerte sui giochi da tavolo del Prime Day 2020

Il Prime Day inizierà alle 00:01 di martedì 13 ottobre e durerà fino alle 23:59 di mercoledì 14 ottobre. Sono date diverse dal solito visto che normalmente avviene a luglio. Andiamo a scoprire insieme le offerte sul mondo dei giochi di questo Amazon Prime Day 2020.

Prime Day 2020 offerte, le migliori dei giochi

Asmode – Il Trono di Spade

Per gli amanti de Il Trono di Spade abbiamo il gioco da tavolo seconda edizione targato Asmode naturalmente in italiano. Età minima consigliata: 14 anni. Numero di Giocatori: 3-6. Durata media: 120 minuti. Lingua: Italiano. Ambientazione molto sentita. Gioco strategico e profondo. Diversi modi di giocare a seconda della casata che si gestisce.

Jumanji

Per chi vuole rivivere le emozioni di Jumanji abbiamo il gioco classico in legno degli anni ’90. Un gioco che sa trasportar… chi questo mondo vuol lasciar. La confezione in legno che si apre a modi scrigno e i tutti i dettagli riproducono il gioco originale protagonista del Film. Gioca al gioco che ti insegue.. ma attenzione, se iniziare vorrai terminare dovrai.Vincitore del Toy Industry Awards “Game of the Year” (2018). Include: tabellone in legno, pedine, rinoceronte, cronometro, 1 dado numerato, 4 dadi salvataggio, 30 carte pericolo, decodificatore, foglio di adesivi, istruzioni.

Minecraft Builders & Biomes Gioco

Tra i giochi da tavolo in offerta per l’Amazon Prime Day spicca anche Minecraft Builders & Biomes Gioco firmato Ravensburger. Il famoso videogioco Minecraft in un’avvincente versione analogica. Per bambini a partire dagli 8 anni. Esplora il mondo pixelato di Minecraft e crea la tua dimensione personalizzata. Ogni giocatore con il proprio personaggio raccoglie le risorse mattoncino e si difende combattendo contro le creature di ogni mondo. Completa per primo il tuo tabellone di gioco e diventa il campione di Minecraft. Versione Italiana.

Rising Sun

Uno sconto sostanzioso lo troviamo anche per Rising Sun. Età consigliata: dai 14 anni. Durata media di una partita: 90-120 minuti. Numero di giocatori: 3-5. Interessante sistema di alleanze e tradimenti, 58 Miniature di alta qualità, ampia scelta di strategie possibili, ideale per chi ha amato «Blood Rage». Il gioco è firmato Asmodee.

Il Signore degli Anelli – Viaggi nella Terra di Mezzo

Un’altra saga che ha appassionato milioni di fan è quella del Signore degli Anelli. Quindi non si può far scappare questo gioco da tavolo. In questo gioco fantasy e di avventura, i giocatori vestiranno i panni dei personaggi de “Il Signore degli Anelli”, per vivere un emozionante viaggio. Il gioco unisce le meccaniche del card game e una app, per un’esperienza di gioco moderna e avvincente. Numero di Giocatori: 1-5. Età consigliata: da 14 anni in su. Durata media: 60-90 minuti. Edizione in lingua italiana.

Zombicide Black Pague

Tra le offerte sui giochi da tavolo nell’Amazon Prime Day troviamo Zombicide Black Plague. In questo emozionante gioco collaborativo, i giocatori dovranno sopravvivere a 10 missioni, costantemente minacciati da una terribile orda di zombie controllati dal gioco stesso. Numero di giocatori: 1 − 6. Età consigliata: da 14 anni in su. Durata media: 60 minuti. Edizione in lingua italiana.

Risiko

Chiudiamo i nostri consigli riguardo l’Amazon Prime Day sui giochi da tavolo con l’intramontabile Risiko. Il gioco di società e di strategia per la conquista del mondo. Contiene la regola del “Time Attack” per partite veloci. Da 3 a 6 giocatori, lo scopo del gioco è raggiungere per primi il prorprio Obiettivo segreto di conquista e vincere. Le carte sono suddivise in 42 carte Territorio, 14 carte Obiettivo segreto, 16 Carte Obiettivi daTorneo, 2 carte Jolly. La confezione contiene una plancia, 6 armate colorate di carrarmatini EG e bandierine (giallo, blu, rosso, verde, viola, nero), 3 dadi blu, 3 dadi rossi, un set di carte, un regolamento.

