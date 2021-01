È in arrivo un film sul cubo di Rubik

Secondo Deadline, Hyde Park Entertainment Group e Endeavour Content di Ashok Amritraj, insieme a Glassman Media (The Wall), una società di contenuti di Endeavour, hanno collaborato per realizzare un film basato sul cubo di Rubik. “Ho avuto un legame personale e nostalgico con il cubo di Rubik sin dai miei primi giorni in India”, ha detto Amritraj. Per poi aggiungere: “Sono entusiasta di collaborare con Endeavour Content e Rubik’s / Smiley e non vedo l’ora di creare un meraviglioso e complesso universo di Rubik.”

Graham Taylor spiega come intende sviluppare il progetto

Graham Taylor e Chris Rice, co-presidenti di Endeavour Content, hanno dichiarato: “Il cubo di Rubik è un marchio iconico e adatto alle famiglie. In collaborazione con Hyde Park, non vediamo l’ora di creare contenuti cinematografici, televisivi e di giochi per un pubblico globale”.

Il Cubo di Rubik esiste dal 1974, quando fu inventato da Erno Rubrik, ed è probabilmente uno dei giocattoli nerd con cui giocano i bambini fino ad oggi. Hanno venduto oltre 450 milioni di unità dal 1974 e ci sono gare per vedere chi può completare il cubo più velocemente. Non ci sono dettagli aggiuntivi sul film o sul tipo di storia che potrebbe essere. Un documentario su Erno Rubrik sarebbe probabilmente molto interessante, ma sembra che questo sarà una sorta di film per famiglie.

Tra le opere di Hyde Park in lavorazione, ci sono anche il musical animato Pashmina per Netflix diretto da Gurinder Chadha e con le musiche del premio Oscar A.R.Rahman e il remake di 10 prodotto da Warner Bros e Remote Control con protagonista Gerard Butler. L’Hyde Park Entertainment Group sta lavorando a tanti altri titoli cinematografici. Tra quelli più attesi c’è il biopic sul campione Arthur Ashe, il tennista afroamericano vincitore di tre tornei dello Slam.