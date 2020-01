Frozen 2: il Segreto di Arendelle ha stabilito un nuovo record d’incassi, diventando il film d’animazione col maggior incasso di sempre. Nel corso del weekend il film ha stabilito il maggiore incasso di sempre considerando il livello globale nel genere dell’animazione. La cifra esatta è di 1.325 miliardi di dollari. Con questa cifra ha superato Frozen (1.281 miliardi) e Gli Incredibili 2 (1.243 miliardi). Il remake de Il Re Leone sarebbe in realtà in cima alla classifica con 1.65 miliardi di dollari, ma la Disney non lo considera come film d’animazione.

Frozen 2 segna l’ennesimo record!

Ennesimo record quindi stabilito da Frozen 2 che viene dai 130 milioni di dollari per il mese di novembre. Incasso che rappresenta il miglior esordio di uno show animato nel mese preso in considerazione. Tante le soddisfazioni per un sequel che è inoltre terzo maggiore incasso globale del 2019 dopo Avengers: Endgame (2.79 miliardi) e Il Re Leone (1.65 miliardi).

Negli Stati Uniti il film d’animazione ha raccolto 449 milioni di dollari finora, rimanendo in top five per sette settimane consecutive. Questa la sinossi ufficiale: “La squadra creativa premiata con l’Oscar, formata dai registi Jennifer Lee e Chris Buck e dal produttore Peter Del Vecho”. I protagonisti sono quelli del primo capitolo: “Riporta sul grande schermo gli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff che nella versione italiana hanno ancora una volta le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis”.

La colonna sonora del film, come per il primo capitolo della serie, è nuovamente a cura dei coniugi Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez per quanto riguarda le canzoni e di Christophe Beck per le musiche. I testi italiani riconfermano la firma di Lorena Brancucci. I brani sono stati distribuiti sia in inglese che in italiano il 15 novembre 2019.