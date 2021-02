Non molto tempo fa Lin-Manuel Miranda, principale interprete nonché autore di testi e musiche del musical Hamilton, aveva lanciato una linea di pin mates dedicata ai personaggi dello spettacolo. Tra i fan allora era sorto un interrogativo riguardo a una possibile nuova linea di Funko Pop. Adesso è ufficiale: saranno presto disponibili le statuette da collezione raffiguranti i personaggi principali del nuovo cult.

Sei Funko Pop per Hamilton

Le statuette ufficiali della linea Funko Pop saranno sei; i personaggi disponibili sono Alexander Hamilton, Aaron Burr, Eliza Hamilton, Angelica Schuyler, Peggy Schuyler e George Washington. Per la linea di portachiavi Pocket Pop, invece, troviamo Alexander Hamilton, Angelica Schuyler, Aaron Burr e George Washington.

Come molti fan avranno notato, non sono ancora comprese nella collezione di Funko Pop dedicata a Hamilton le statuette di Re Giorgio e Thomas Jefferson; non si sa ancora se siano previste per un prossimo futuro.

Hamilton, un musical subito cult

Hamilton ha avuto un tale successo a Broadway, nel 2016, da ottenere poi una trasposizione cinematografica. Il film è stato distribuito su Disney+, dove ha riscosso un successo superiore anche a quello di The Mandalorian. I riconoscimenti ottenuti (tra cui un premio Pulitzer per la drammaturgia a Lin-Manuel Miranda) sono innumerevoli.

“Hamilton è la storia dell’America di allora, raccontata dall’America di oggi. Con una colonna sonora che fonde hip-hop, jazz, rhythm and blues e Broadway, Hamilton narra la storia del padre fondatore Alexander Hamilton, creando un momento rivoluzionario all’interno del teatro – un musical che ha avuto un profondo impatto sulla cultura, la politica e l’educazione. Con libretti, testi e musiche realizzati da Lin-Manuel Miranda, regia di Thomas Kail, coreografie di Andy Blankenbuehler, supervisione e orchestrazione di Alex Lacamoire, Hamilton è basato sull’acclamata biografia di Ron Chernow.”

Nel cast troviamo Lin-Manuel Miranda, Daveed Diggs, Renee Elise Goldsberry, Leslie Odom Jr., Christopher Jackson, Jonathan Groff, Phillip Soo, Jasmine Cephas, Okieriete Onadowane e Anthony Ramos.