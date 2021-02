Gremlins: nella serie animata anche Ming-Na Wen e Matthew Rhys...

Gremlins: Secrets of the Mogwai, la prossima serie animata prequel di Gremlins per HBO Max, ha ampliato il suo cast vocale. Secondo Variety, la star di The Mandalorian e Mulan (1998) Ming-Na Wen si è unita al cast, insieme a BD Wong (Gotham), James Hong (Blade Runner, Mulan (1998)) e Matthew Rhys (The Americans). La serie di 10 episodi seguirà il signor Sam Wing – il proprietario del negozio in cui il padre di Billy incontra per la prima volta Gizmo in Gremlins del 1984 – da ragazzo di 10 anni, esplorando la storia del Mogwai. Sam viaggia attraverso la Cina con la sua amica Elle per restituire Gizmo alla sua famiglia e scoprire un tesoro nascosto. Tuttavia, sulle loro tracce c’è un industriale assetato di potere e il suo malvagio esercito di Gremlins.

Il cast vocale ed i rispettivi personaggi doppiati

Sam sarà doppiato da Izaac Wang, mentre A.J. LoCascio e Gabrielle Green daranno la voce rispettivamente a Gizmo ed Elle. Wen interpreterà il ruolo della madre di Sam, Fong Wing, mentre Wong interpreterà suo padre, Hon Wing. Il nonno di Sam sarà doppiato da Hong, mentre Rhys è stato scelto come il cattivo della serie, Riley Greene. Scritto e prodotto da Tse Chun e prodotto da Darryl Frank, Justin Falvey, Sam Register e Brendan Hay, Gremlins: Secrets of the Mogwai è interpretato da Ming-Na Wen, BD Wong, James Hong. Oltre a Matthew Rhys, Izaac Wang, A.J. LoCascio e Gabrielle Green. La serie animata sui Gremlins sarà presentata in anteprima su HBO Max nel 2021.

Ricordiamo che Gremlins è un film statunitense del 1984 diretto da Joe Dante. La sceneggiatura è di Chris Columbus, mentre Steven Spielberg è il produttore esecutivo. Oltre ad essere stato un grande successo di pubblico, il film ha ottenuto positivi riscontri da parte della critica, in particolare per il suo perfetto bilanciamento tra commedia, fantasy e horror. Secondo Il sole 24 ore è uno dei film migliori degli anni ottanta. Gremlins è stato un inaspettato successo commerciale. Costato circa 11 milioni di dollari, cifra all’epoca non particolarmente alta, incassò nell’anno della sua uscita nei soli Stati Uniti 148 milioni di dollari, diventando il quarto incasso del 1984.