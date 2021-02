Snowpiercer, nella terza stagione ci sarà anche Archie Panjabi

Con la serie Snowpiercer già rinnovata per una terza stagione, è chiaro che la storia è tutt’altro che finita. In vista dei prossimi episodi, lo show ha già arruolato un vincitore di Emmy. Archie Panjabi si unirà al cast di Snowpiercer in un ruolo regolare. I dettagli sul personaggio sono attualmente un mistero, al di fuori del nome che sarà Asha. Panjabi è meglio conosciuta per il ruolo, vincitore di un Emmy, di Kalinda Sharma in The Good Wife della CBS. Recentemente è apparsa anche in Blindspot e nella miniserie della HBO I Know This Much Is True.

Tante le opzioni per introdurre Archie Panjabi

Il casting di Archie Panjabi per Snowpiercer è decisamente interessante. C’è sempre la possibilità che l’attrice possa essere un passeggero mai visto prima su Big Alice, il secondo treno che è stato introdotto nel finale della prima stagione, o un personaggio che esiste in una sorta di sequenze di flashback.

La seconda stagione di Snowpiercer è interpretata da Daveed Diggs, Jennifer Connelly, Sean Bean, Rowan Blanchard, Alison Wright. Oltre a Mickey Summer, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso. Troviamo anche Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand e Steven Ogg. La serie è prodotta da Graeme Manson, Marty Adelstein, Becky Clements, Matthew O’Connor, Ben Rosenblatt e Scott Derrickson. Bong Joon Ho, Miky Lee, Jinnie Choi, Park Chan-wook, Lee Tae-hun e Dooho Choi hanno prodotto il film originale di Snowpiercer nel 2013 e sono anche produttori esecutivi per la nuova serie.

“Snowpiercer” ha avuto un percorso lungo e tortuoso verso il piccolo schermo. Lo spettacolo è stato sviluppato per la prima volta nel 2015, ordinato per il pilot nel 2016 e per la serie nel 2018. Lo showrunner originale e creatore della serie Josh Friedman ha lasciato lo spettacolo, passando il testimone a Graeme Manson. James Hawes è salito a bordo per dirigere le riprese nel luglio 2018. È stato quindi annunciato che lo spettacolo sarebbe stato trasferito a TBS, ma è stato riportato a TNT nell’ottobre 2019.