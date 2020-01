Justice League Dark: nuovi progetti in cantiere, forse una serie TV

La Bad Robot di J.J. Abrams, in accordo con WarnerMedia, si occuperà dello sviluppo di film e serie TV dedicate a Justice League Dark. Si tratta del gruppo di supereroi che fa parte dell’universo DC, comparso per la prima volta negli omonimi fumetti nel 2011. Al momento non sappiamo ancora quali personaggi verranno portati in vita. Secondo quanto riportato da Deadline, la casa di produzione Bad Robot di J.J. Abrams, in accordo con WarnerMedia, sta lavorando a diversi progetti, sia in ambito televisivo che cinematografico. Secondo il portale, è previsto un incontro tra Hannah Minghella, direttrice cinematografica della Bad Robot e Ben Stephenson, direttore televisivo.

Tanti i protagonisti in Justice League Dark

Il gruppo di supereroi è composto da John Constantine, Zatanna, Madame Xanadu, Shade, Deadman e The Changing Man. Tutti hanno poteri soprannaturali e si ritrovano a combattere minacce magiche e demoniache. Nel corso della serie, ad ogni modo, sono entrati a far parte del team anche altri personaggi tra cui Black Orchid, Doctor Mist, Pandora, Frankenstein e Nightmare Nurse, tra gli altri.

La serie a fumetti Justice League Dark venne annunciata il 31 maggio 2011, come nuova linea editoriale del The New 52. Il titolo e il gruppo vennero creati da Peter Milligan e disegnati da Mikel Janín. Il primo numero del fumetto venne pubblicato il 28 settembre 2011. Il titolo raccoglie i personaggi più occulti e meno conosciuti dell’Universo DC, un’idea presa dall’etichetta Vertigo, e seguendo l’idea della Vertigo di creare solo contenuti originali.

I membri del gruppo dovevano apparire in un episodio della serie TV Constantine. Tuttavia, la serie è stata cancellata prima della messa in onda dell’episodio. Nel giugno 2016 era in sviluppo un film animato basato sulla JLD come parte della serie DC Universe Animated Original Movies. Il film, intitolato Justice League Dark, è stato distribuito il 24 gennaio 2017 e in DVD e Blu-ray il 7 febbraio 2017.