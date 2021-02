Buone notizie per tutti i fan di Guida astrologica per cuori infranti! È infatti in arrivo su Netflix una serie tv prodotta da Italian International Film – Gruppo Lucisano e tratta dal celebre romanzo di Silvia Zucca. Le riprese si stanno svolgendo a Torino, grazie al contributo del Piemonte Film TV Fund e di Film Commission Torino Piemonte. Per chi invece non sa ancora di cosa stiamo parlando, niente paura! Di seguito trovate tutti i dettagli.

Guida astrologica per cuori infranti: di cosa parla la nuova serie?

“Le stelle non mentono. Gli uomini sì“: sono queste le parole che appaiono sulla copertina dell’amatissima storia di Silvia Zucca, riadattata da Bindu de Stoppani (che si occupa anche della regia insieme a Michela Andreozzi) e Fabrizio Cestaro.

Protagonista è Alice Bassi (Claudia Gusmano), che a trent’anni si ritrova single e poco realizzata in ambito lavorativo; nonostante le sue abilità, non ha modo di fare carriera nel piccolo network televisivo per il quale lavora come assistente di produzione. A questo si aggiunge la notizia del matrimonio del suo ex e, ciliegina sulla torta, l’arrivo di un nuovo direttore creativo, Davide (Michele Rosiello), attraente e fascinoso ma purtroppo assunto per occuparsi dei licenziamenti. Proprio quando sembra che le vicende non possano prendere un risvolto positivo, Alice incontra Tio (Lorenzo Adorni), un attore che si vanta di conoscere la vera astrologia. Nonostante lo scetticismo iniziale, Alice decide di tentare di seguire i consigli di Tio per trovare amore e successo. Questa sua nuova guida astrologica per cuori infranti sarà in grado di farle incontrare il suo vero amore?

Il libro: un caso editoriale internazionale

Guida astrologica per cuori infranti è un titolo immancabile sugli scaffali di tutti gli amanti dei romanzi rosa. Ancora prima che il libro uscisse in Italia, i diritti di traduzione erano già stati venduti in 15 Paesi.

Guida astrologica per cuori infranti: quando esce la serie?

Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita per la serie tv, ma basandoci sul lasso di tempo che trascorre solitamente tra l’annuncio e l’uscita delle nuove serie Netflix, possiamo auspicare che sarà disponibile entro un anno.

No products found.