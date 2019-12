Halo: inizia la produzione della serie TV

In un nuovo aggiornamento su Halo, lo sviluppatore 343 Industries ha rilasciato alcune informazioni riguardo l’universo di Master Chief. I nuovi dettagli toccano anche la serie TV Showtime in programma per il 2021. The Master Chief Collection e Halo 5 mettono a disposizione entrambi doppi XP da adesso fino alla fine del 2019. Inoltre si può sbloccare anche una targhetta particolare in The Master Chief Collection. Il tutto avviene completando uno di questi due obiettivi entro il 6 gennaio 2020: completa, senza abbandonare la partita, 10 partite multiplayer e/o Firefight su mappe innevate. Batti il punteggio nominale in due missioni di campagna innevate.

343 Industries ha inoltre fornito nuovi dettagli sul prossimo spettacolo di Halo di Showtime. Lo show vede la partecipazione di Pablo Schreiber come Master Chief. La produzione è già iniziata con la presenza di Halsey che può essere considerata una certezza. Lo spettacolo sarà diretto da Otto Bathurst di Black Mirror, almeno in parte. Un aggiornamento, infine, tocca anche Halo Infinite, con il tutto che conduce ad alcune nuove concept art. Il team ha confermato che gli eventi di gioco si svolgeranno dopo Halo 5.

La prossima grande uscita di Halo sarà l’edizione Anniversary dell’originale per PC. Entrerà in beta all’inizio del 2020. Ricordiamo che Halo è una serie di videogiochi sparatutto in prima persona sviluppati da Bungie Studios e 343 Industries e pubblicati da Microsoft Game Studios. Al 2015 la saga ha venduto più di 65 milioni di copie in tutto il mondo. In seguito al distacco avvenuto tra Microsoft e Bungie Studios nell’ottobre del 2007, il testimone della serie è passato nelle mani di 343 Industries, che ha sviluppato il suo primo videogioco nel novembre del 2012 con Halo 4.