Hannibal: la popolarità su Netflix porterà ad una quarta stagione?...

Una quarta stagione di Hannibal potrebbe essere presto realtà visto il successo della serie nel catalogo americano di Netflix. L’attore Mads Mikkelsen, che interpreta Hannibal Lecter, ha partecipato ad una puntata del podcast intitolato “Happy Sad Confused”, e ha parlato del futuro della serie. Queste le sue parole: “Da quando Hannibal ha trovato una nuova casa in Netflix, si è tornati a discutere della quarta stagione… Non credo riusciresti a trovare un membro del cast vivo che rifiuterebbe di tornare a lavorarci”. Sul gradimento ottenuto: “È piaciuta molto a tutti”. Lo stesso Mikkelsen, tuttavia, si è recentemente assicurato il ruolo di Grindelwald nell’imminente Animali fantastici 3. Situazione che potrebbe portare problemi per una sua presenza nella quarta stagione.

Mads Mikkelsen già si era espresso su una quarta stagione di Hannibal

Parlando con Empire tre mesi fa, Mads Mikkelsen ha confermato la voglia di un quarto capitolo: “Mi piacerebbe vedere una quarta stagione. Vorrei concludere. Se Bryan Fuller avesse saputo che era l’ultimo, l’avrebbe racchiuso in modo diverso”. Per poi aggiungere: “Ed è appropriato. Potremmo facilmente saltare la storia a quattro anni dopo. Possiamo giustificarlo”.

Hannibal è una serie televisiva statunitense basata sui romanzi di Thomas Harris e sviluppata per il network NBC da Bryan Fuller. Gli episodi della prima, seconda e prima metà della terza stagione hanno come titoli nomi di cibi, portate o antipasti. I titoli della seconda metà della terza stagione hanno come titoli i dipinti di William Blake che hanno come protagonista il Grande Drago Rosso, in cui il serial killer Francis Dolarhyde, antagonista di quel ciclo di episodi, crede di tramutarsi. L’episodio 8 è Il Grande Drago Rosso (The Great Red Dragon) in riferimento al protagonista dei dipinti, mentre l’ultimo episodio è L’ira dell’agnello (The Wrath of the Lamb) non in riferimento ai dipinti di Blake, ma alle sue opere letterarie.