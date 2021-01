Zach Braff nel cast del reboot di Una scatenata dozzina...

Zach Braff si unisce al reboot di Una scatenata dozzina per Disney+. Al momento del reboot sappiamo che Kenya Barris ne è co-sceneggiatore e produttore. Gabrielle Union è co-protagonista con Braff secondo The Hollywood Reporter, mentre Gail Lerner dirige il progetto. Questa volta, la storia si concentrerà su una famiglia multirazziale, ma avrà ancora gli elementi di fusione di cui gli spettatori si sono innamorati durante i precedenti remake. Il 2022 è ancora fissato come anno di uscita per il progetto.

Ottimo riscontro per il remake del 2003

Tutti i film di Una scatenata dozzina sono basati su Frank Bunker Gilbreth Jr. e sul romanzo del 1948 di Ernestine Gilbreth Carey. In quelle pagine, gli scrittori presentano un resoconto biografico delle esperienze della loro famiglia negli anni ’20. Nel 1950, la Fox ha incaricato Clifton Webb e Myrna Loy di interpretare i ruoli da protagonista. Il 2003 ha visto Steve Martin e Bonnie Hunt rifare il film per un pubblico nuovo di zecca. Il cast includeva anche Piper Perabo, Hilary Duff, Alyson Stoner, Ashton Kutcher e Dax Shepard. La pellicola ottenne grandissimo gradimento guadagnando più di 190 milioni di dollari al botteghino.

Zachary Israel Braff, detto Zach (South Orange, 6 aprile 1975), è un attore, regista, sceneggiatore, produttore televisivo e cinematografico statunitense. Il ruolo che l’ha reso celebre al grande pubblico negli Stati Uniti e all’estero è quello del dottor John Dorian nella serie televisiva Scrubs – Medici ai primi ferri. Il 24 aprile 2013 Braff ha iniziato una campagna con il sito Kickstarter per finanziare il suo nuovo film Wish I Was Here, basato sulla sceneggiatura scritta con il fratello Adam Braff. A marzo 2015 entra nel cast del film di James Franco, In Dubious Battle – Il coraggio degli ultimi. Sempre lo stesso anno, dirige i premi Oscar Morgan Freeman, Michael Caine ed Alan Arkin, nel remake di Insospettabili sospetti, uscito nelle sale americane il 16 dicembre 2016.