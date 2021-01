Michelle Pfeiffer è aperta a un ritorno come Catwoman

Uno degli annunci più sorprendenti su ciò che era in serbo per i fan della DC Comics con il prossimo film DC Extended Universe The Flash è stato quello riguardante il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman. Questo ha acceso speculazioni su quali altri personaggi potremmo aspettarci di vedere. Una risposta è arrivata oggi, quando la star di Batman Returns Michelle Pfeiffer ha ammesso che sarebbe felice di riprendere il suo ruolo di Catwoman. Tuttavia, al momento nessuno l’ha contattata. “Lo farei se qualcuno me lo chiedesse ma nessuno me lo ha ancora chiesto”. ha detto Michelle Pfeiffer a ScreenRant quando le è stato chiesto se avrebbe ripreso il suo ruolo dal film del 1992.

In The Batman Selina Kyle sarà interpretata da Zoe Kravitz

Il personaggio di Selina Kyle dopo Michelle Pfeiffer è stato interpretato da Anne Hathaway nel 2008 in “Il Cavaliere Oscuro – il Ritorno”. Successivamente da Halle Berry in “Catwoman” nel 2004. In “The Batman”, il nuovo film diretto da Matt Reeves in arrivo nel 2022, i panni di Selina saranno indossati da Zoe Kravitz.

Ricordiamo che The Flash, il film, è in lavorazione da moltissimo tempo e ha avuto diversi cambi di registi e scrittori lungo la strada. Il progetto ha finalmente iniziato a concretizzarsi nelle mani del regista Andy Muschietti e della scrittrice Christina Hodson, e le ultime indiscrezioni indicano che potrebbe iniziare le riprese nei prossimi mesi. ScreenDaily riferisce che, anche a causa delle restrizioni più rigide nel Regno Unito a causa della pandemia COVID-19 in corso, The Flash è sulla buona strada per iniziare le riprese ai Warner Bros Studios di Leavesden il 26 aprile. Il rapporto indica che la maggioranza della troupe insieme a Muschietti e sua sorella e partner di produzione, Barbara Muschietti, sono già arrivati ​​nel Regno Unito.