The Flash: le riprese (finalmente) ad aprile?

Di tutti i progetti nell’attuale lista di DC Films, nessuno ha avuto un viaggio come The Flash. Il film, storia totalmente incentrata sul protagonista interpretato da Ezra Miller, è in lavorazione da moltissimo tempo e ha avuto diversi cambi di registi e scrittori lungo la strada. Il progetto ha finalmente iniziato a concretizzarsi nelle mani del regista Andy Muschietti e della scrittrice Christina Hodson, e le ultime indiscrezioni indicano che potrebbe iniziare le riprese nei prossimi mesi. ScreenDaily riferisce che, anche a causa delle restrizioni più rigide nel Regno Unito a causa della pandemia COVID-19 in corso, The Flash è sulla buona strada per iniziare le riprese ai Warner Bros Studios di Leavesden il 26 aprile.

Lo show dovrebbe uscire nel 2022

Il rapporto indica che la maggioranza della troupe insieme a Muschietti e sua sorella e partner di produzione, Barbara Muschietti, sono già arrivati ​​nel Regno Unito. Questa notizia sarà sicuramente una piacevole sorpresa per i fan di The Flash, soprattutto dopo tutte le varie tappe e riprese che hanno afflitto il film negli anni. Lo show dovrebbe seguire l’iterazione di Ezra Miller dello Scarlet Speedster in un viaggio attraverso il multiverso DC live-action, con apparizioni sia di Ben Affleck che del Batman di Michael Keaton. The Flash è attualmente programmato per uscire nelle sale il 4 novembre 2022.

Tre decenni dopo aver minacciato il cavaliere oscuro di Michael Keaton in Batman Returns, una nuova voce afferma che la Warner Bros. sta cercando di riportare il Pinguino di Danny DeVito per un cameo in The Flash. Nello spin-off diretto da Andy Muschietti Justice League con Ezra Miller nei panni del supereroe veloce. Keaton riprenderà il suo ruolo per la prima volta dal sequel di Batman di Tim Burton del 1992. Quando lo show arriverà nei cinema nel 2022, è con Ben Affleck tornato nei panni di Batman del DC Extended Universe e Keaton Batman del DC Multiverse – il vecchio combattente del crimine incappucciato non sarà solo, secondo indiscrezioni.