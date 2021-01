Titans: trovato l’interprete di Tim Drake

L’attore Jay Lycurgo – noto per il suo ruolo di Marcus in I May Destroy You della HBO – è entrato nel cast della serie televisiva DC Titans. Lycurgo interpreterà Tim Drake, il terzo Robin, nel debutto live-action del personaggio. Come riportato da Variety e confermato dall’account Twitter ufficiale di DC Titans, Lycurgo interpreterà Tim Drake nella terza stagione della serie, che dovrebbe essere trasmessa in streaming su HBO Max. Variety descrive Tim come “un ragazzo saggio che è riuscito a crescere nelle strade più difficili senza perdere la sua indelebile fede nell’eroismo”. Per poi aggiungere: “Il suo comportamento disinvolto è supportato da una mente quasi geniale, un detective naturale con una percezione dei dettagli ben oltre i suoi anni”.

CASTING ANNOUNCEMENT: From the shadow of the bat, a new hero arrives to join season 3 of #DCTitans. Please welcome Jay Lycurgo as Tim Drake. pic.twitter.com/gjecFXjmea — DC Titans on Max (@DCTitans) January 28, 2021

Nei fumetti Tim Drake è il terzo a prendere il ruolo di Robin

Nei fumetti DC originali di Titans, Tim Drake era il terzo personaggio a prendere il ruolo di Robin, succedendo a Dick Grayson e Jason Todd nei panni di Batman/Bruce Wayne. Ha senso che Titans introduca Tim nella terza stagione. Il Robin originale, Dick Grayson (Brenton Thwaites), guiderà i Titani, assumendo l’identità di Nightwing nel processo. Nel frattempo, anche il primo sostituto di Dick, Jason Todd (Curran Walters), ha abbandonato il costume di Robin e assumerà la sua identità di Red Hood nella terza stagione di Titans.

È interessante notare che questo non è il primo contatto di Lycurgo con il mito di Batman, poiché appare nel trailer del prossimo film del regista Matt Reeves, The Batman, come uno scagnozzo senza nome e dipinto in faccia. Oltre a I May Destroy You, l’attore è apparso anche in Doctors, Listen e Father of the Bride.

Titans vede Brenton Thwaites nei panni di Dick Grayson, Anna Diop nei panni di Kory Anders, Teagan Croft nei panni di Rachel Roth. Oltre a Ryan Potter nei panni di Garfield Logan, Curran Walters nei panni di Jason Todd e Conor Leslie nei panni di Donna Troy. Troviamo anche Minka Kelly nei panni di Dawn Granger, Alan Ritchson nei panni di Hank Hall Joshua Orpin è Superboy. Il cast continua con Chelsea Zhang è Rose Wilson, Chella Man è Jericho, Drew Van Acker è Aqualad, Esai Morales è Deathstroke, Savannah Welch è Barbara Gordon. Infine Jay Lycurgo è Tim Drake e Iain Glen è Bruce Wayne. Le prime due stagioni sono ora in streaming su HBO Max.