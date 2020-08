Online il primo trailer ufficiale di The Batman

Abbiamo finalmente un trailer per The Batman. L’attesissimo nuovo film dedicato al Cavaliere Oscuro è stato al centro di un panel al DC FanDome, l’evento online che si è tenuto nelle ultime ore, dedicato al mondo DC Comics tra cinema, televisione, fumetti e serie TV. In questa occasione sono state mostrate nuove immagini tratte direttamente dal progetto, che vedrà Robert Pattinson indossare i panni del leggendario eroe.

The Batman, ecco il primo trailer ufficiale del film

Le riprese della pellicola hanno preso il via a inizio anno, ma si sono interrotte a causa dell’emergenza sanitaria, che ha travolto il mondo. Nonostante questo, il materiale a disposizione è stato sufficiente per creare un primo trailer di The Batman che offre un primo sguardo al progetto.

Il filmato sembra suggerire un approccio parzialmente nuovo al personaggio. Si tratta di un Batman all’inizio della sua carriera e nel corso della pellicola ci sarà una grande attenzione alle sue capacità da detective. Come confermato da Walter Hamada, presidente di DC Films, nel corso della serata, questo progetto sarà parte di un universo a sé stante, slegato dal resto dei titoli del DC Extended Universe.

Cosa ne pensate? Vi convince questo primo trailer di The Batman? Quali sono le vostre aspettative per il ritorno sul grande schermo del Cavaliere Oscuro da protagonista?

The Batman, diretto da Matt Reeves, arriverà nei cinema americani il 1 ottobre del 2021. Robert Pattinson assumerà il ruolo del Crociato Incappucciato, che dovrà affrontare alcuni dei suoi più noti nemici. Fra questi ci saranno L’Enigmista, Catwoman e Pignuino, interpretati rispettivamente da Paul Dano, Zoë Kravitz e Colin Farrell.