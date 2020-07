Hasbro annuncia il Monopoly di Pac-Man

Previste modifiche alle regole in questa versione di Monopoly dedicata a Pac-Man per i 40 anni dalla nascita del videogioco.

Hasbro ha annunciato una nuova versione di Monopoly dedicata a Pac-Man. Il famoso videogioco ideato da Tōru Iwatani e prodotto dalla Namco infatti quest’anno compie 40 anni, e per il compleanno sono previste molte iniziative.

Proprio per festeggiare questa ricorrenza, la Hasbro ha annunciato questa nuova versione di Monopoly, dal nome Monopoly Arcade Pac-Man. Non si tratta solo di un riadattamento grafico, ma avrà anche una propria dinamica di gioco innovativa. I soldi raccolti durante la partita saranno utilizzabili, ogni volta che si passa al “Via!”, per giocare una partita a Pac-Man. Sarà infatti inserito in questa versione un mini cabinato. A seconda del risultato ottenuti in questa partita col cabinato, si otterranno diversi punti.

L’obiettivo di questa versione diventa quindi di far salire il proprio punteggio, giocando a Pac-Man ad ogni giro di tabellone. Invece di guadagnare soldi dovrete guadagnare punti, acquistando livelli e giocando a Pac-Man. Più partite farete col cabinato e più sarete allenati per il prossimo giro! Si tratta quindi di una versione di Monopoly rivista dalle basi, per renderla un omaggio ad un gioco che ha fatto la storia del mondo dei videogame.

Questo annuncio segue quello di pochi giorni fa, di una versione di Monopoly dedicata a Super Mario. Un altro riconoscimento ad un altro gigante del mondo dei videogiochi.

Da domani, 1 agosto, Monopoly Arcade Pac-Man sarà disponibile negli Stati Uniti, mentre l’uscita in Italia sarà di qualche giorno successiva. Su Amazon è possibile preordinare il gioco, ed è annunciata l’uscita in Italia per il 7 agosto. Ancora pochi giorni di attesa insomma!