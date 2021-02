Hawkeye: Kate Bishop in azione nelle nuove foto dal set...

Le riprese della serie Hawkeye sono attualmente in corso ed ora sono online delle nuove foto dal set. Protagonisti Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop mentre è impegnata a tirare con un arco da allenamento oltre a Jeremy Renner come Clint Barton.

In un’intervista con People, circa un mese fa, la Steinfeld ha detto che è stato “così bello” parlare finalmente del suo casting, anche se le distanze sociali hanno involontariamente reso più facile non sentirsi tentati. “Immagino che in un certo senso sia stata una specie di benedizione sotto mentite spoglie il fatto che non fossi e non potessi essere con molte persone, perché era difficile da tenere il segreto per me”. L’attrice ha infine aggiunto di sentirsi “così onorata di far parte di questa famiglia che è l’MCU”.

Hailee Steinfeld & Jeremy Renner Seen shooting on a rooftop for Hawkeye in Atlanta, 10-02-2021 12 Pics#Hawkeye #MarvelStudio #DisneyPlus 3/3 pic.twitter.com/5QxlLyzVob — XRealm Matthews (@CreamOrScream) February 11, 2021

Le caratteristiche di Kate Bishop

Apparso per la prima volta in Young Avengers del 2005, la caratterizzazione di Bishop nella prossima serie Hawkeye prenderà più ispirazione da Matt Fraction e dall’acclamato fumetto di David Aja del 2012 Hawkeye. Ambientato qualche tempo dopo gli eventi di Avengers: Endgame, lo spettacolo seguirà Barton, che ora vive lontano dalla sua famiglia MCU a Manhattan, mentre tenta di addestrare Bishop come erede. Oltre a combattere i criminali locali di New York, Occhio di Falco esplorerà anche parti del passato di Barton nei panni di Ronin durante il periodo di cinque anni tra Avengers: Infinity War ed Endgame.

Hawkeye vede Jeremy Renner nei panni di Clint Barton, Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop. Oltre a Jolt nei panni di Pizza Dog / Lucky, Vera Farmiga nei panni di Eleanor Bishop, Florence Pugh nei panni di Yelena Belova. La squadra vede Fra Fee nei panni di Kazi, Tony Dalton nei panni di Jack Duquesne / Swordsman. Completano il tutto Alaqua Cox nei panni di Maya Lopez / Echo e Zahn McClarnon nel ruolo di William Lopez. La serie Disney + non ha ancora comunicato una data per la prima.