Arriva il terzo e ultimo volume di Haxa: Il Cerchio delle Pietre

Bao Publishing annuncia l’arrivo in libreria del terzo e ultimo volume di Haxa: volume 3 – Il Cerchio di Pietre. La serie techno-fantasy di Nicolò Pellizzon parla di una Terra nel 2110, mutata radicalmente dall’avvento della magia, l’Haxa. Un universo narrativo di dimensioni epiche, con al centro un gruppo di giovani maghe reiette guidate da Sophia.

Haxa volume 3 – Il Cerchio di Pietre arriva in libreria

Nel 2110 la magia, Haxa, ha cambiato la struttura della società. Al centro c’è la lotta perpetua fra gli Elementalisti, che governano i quattro elementi con l’Ars Alchemica, e i Goetiani, che evocano creature extradimensionali con l’Ars Goetiana. Gli Ellidi invece non hanno poteri magici e vivono in costante terrore.

Il mondo infatti non è un luogo sicuro qui. Anzi, questo potere potrebbe mettere in pericolo il mondo intero se alcuni segreti non restassero tali. Per questo motivo una gang di giovani maghe reiette cerca di assicurarsi che i segreti magici non finiscano nelle mani sbagliate. Sophia e le sue compagne hanno infatti scoperto poteri che travalicano i confini fra le Arti magiche. Che possono unire le persone invece che dividerle.

Un mondo ispirato dalle opere di Ursula K. Le Guin

Nicolò Pellizon ha costruito in questi tre volumi un mondo dalla geopolitica intricata, dando quell’idea di un mondo reale dietro le pagine che fa innamorare del fantasy. Il tutto combinando elementi moderni a classici letterati. Lo stesso Pellizon racconta soprattutto l’influenza di Ursula K. Le Guin: “Le opere di Ursula K. Le Guin sono state il mio punto di riferimento per il lavoro su Haxa, per la sua profondità e attualità. Mi sono domandato: Se nei romanzi di fantascienza brevi descrizioni possono aprire intere realtà e semplici azioni complesse relazioni sociali, è possibile spingere i fumetti verso questa profondità rappresentativa senza stravolgerne la natura?”

Haxa volume 3 – Il Cerchio di Pietre arriva in libreria e sul sito di Bao Publishing il 25 febbraio 2021. Bao ha appena annunciato anche l’arrivo del terzo volume del manga Princess Maison per quella data, come vi abbiamo spiegato qui.