Il Divin Codino, la storia di Roberto Baggio arriva su Netflix

Netflix ha rilasciato il poster de Il Divin Codino, il film che racconta la storia di Roberto Baggio. Netflix racconta il fenomeno del calcio italiano, dalla prima corsa in uno stadio fino al Pallone d’Oro. Il docufilm è una cronistoria dei 22 anni di carriera del fuoriclasse, fra divergenze con gli allenatori e gol straordinari.

Il Divin Codino: la storia di Roberto Baggio su Netflix

Netflix ha testato quanto siano apprezzati i documentari sulle figure sportive, se raccontati con capacità narrativa e con un taglio nuovo, che mostra l’uomo dietro al giocatore (e in questo caso sotto al codino). Il successo di The Last Dance con i drammi e le gioie dietro gli anni vincenti di Michael Jordan ai Chicago Bulls ne è una prova.

Oggi il gigante dello streaming annuncia l’arrivo di un titolo che non può che fare felici gli amati del “pallone”, anche chi negli anni hanno tifato contro Roberto Baggio. Che negli anni ha giocato in moltissime squadre italiane: dal Vicenza alla Fiorentina, per poi passare da Juve, Milan, Bologna, Inter e infine Brescia. 22 anni di carriera che gli sono valsi un FIFA World Player e un Pallone d’Oro nel 1993.

Roberto Baggio in campo aveva solo un avversario: il suo destino. #IlDivinCodino in arrivo prossimamente su Netflix. pic.twitter.com/ffan5Jhtu9 — Netflix Italia (@NetflixIT) February 18, 2021

Cronistoria di un mito calcistico

Baggio non ha solo giocato in molte squadre ed elevato il livello qualitativo della Serie A. Ha incantato i tutti gli amanti del calcio anche con la maglia azzurra della Nazionale, con quel rigore sbagliato in finale ai Mondiali che tutti quelli abbastanza maturi si ricordano (e che siamo certi sarà un momento toccante nel docufilm).

Il Divin Codino racconta quindi tutta un’era del calcio italiano, usando Baggio come protagonista di questo arco narrativo. Un docufilm che gli amanti dello sport non possono perdere. Netflix non ha ancora annunciato la data di uscita del titolo, vi teniamo aggiornati come sempre. Ma potete già segnare l’appuntamento sulla piattaforma di streaming: cliccate la campanella a questo indirizzo per essere notificati.