HBO Max al lavoro su una serie televisiva di Rashomon...

HBO Max sta sviluppando una versione televisiva di Rashomon. Pur prendendo spunto dall’iconico film di Akira Kurosawa in termini di struttura, la serie sarà ambientata ai giorni nostri. Ogni episodio presenterà “la verità percepita” di un singolo personaggio, rendendo ciascuno il centro della storia. Inoltre lo show narrerà gli eventi che circondano un omicidio dal loro “unico punto di vista egoistico”. Billy Ray del Capitano Phillips e l’imminente The Comey Rule insieme al co-sceneggiatore di Mudbound Virgil Williams sono gli scrittori della nuova serie in streaming.

Rashmon è ambientato nell’VIII secolo in Giappone

In una dichiarazione congiunta è stato comunicato che: “La nostra partnership su ‘Rashomon’ si basa sul nostro impegno reciproco di rendere ogni singolo episodio, ogni scena e ogni personaggio di questo spettacolo un amorevole omaggio al talento di Kurosawa come artista”. Rashomon è considerato come uno dei migliori film mai realizzati. Il flusso narrativo della diversa prospettiva dei personaggi che assistono allo stesso evento è stato parodiato e referenziato in tutto il cinema e la televisione. C’è persino un termine che spiega come la testimonianza inaffidabile di testimoni oculari sia nota come “effetto Rashomon”.

Lo sviluppo della serie arriva con la benedizione della famiglia Kurosawa, con il figlio di Akira Kurosawa, Hisao Kurosawa che aggiunge: “Sono lieto di lavorare con Amblin Partners e HBO Max per reimmaginare Rashomon per il pubblico di oggi”. Per poi aggiungere: “Sono entusiasta di vedere la visione di mio padre attraverso questa storia stimolante mantenuta viva e resa accessibile a una nuova generazione”. “La verità è diventata sempre più frammentata in questa epoca di notizie via cavo e cultura dei social media”. Hanno aggiunto Darryl Frank e Justin Falvey, co-presidenti della televisione di Amblin Partners.