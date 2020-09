Scream 5: tre casi di COVID sul set del film...

La produzione di Scream 5 con Neve Campbell, David Arquette e Courtney Cox è stata bloccata da tre casi COVID. Tre membri dell’équipe sul set in North Carolina sono risultati positivi al virus, ma secondo quanto riferito, la produzione dovrebbe riprendere lunedì dopo essere stata interrotta per quattro giorni. Questa implementa un approccio pod/zone che molti film di Hollywood hanno adottato, secondo Deadline. Questo metodo separa i protagonisti in una serie di gruppi che non interagiscono tra loro.

Sul set adottato un approccio pod/zone

Se il virus avesse raggiunto il pod principale, che include il cast principale, i registi, gli assistenti alla regia e il direttore della fotografia, allora potrebbe essere una storia molto simile a The Batman, che ha visto la sua stella principale, Robert Pattinson, positiva al virus. I membri della troupe di Scream 5 risultati positivi al test COVID-19 sono ora in quarantena. Poiché il resto del cast e della troupe che non fanno parte di quel pod, continueranno a girare a Wilmington, NC. Un certo numero di produzioni hollywoodiane hanno continuato a lavorare come al solito, con nuovi protocolli come questo messi in atto in previsione delle loro date di uscita.

Ricordiamo che Scream 5 sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che erano dietro la commedia horror originale dello scorso anno Ready or Not. Segnerà il primo film di Scream senza Wes Craven al timone. Di recente il progetto ha aggiunto la cantante, modella e attore franco-araba Sonia Ammar in un ruolo non specificato. Ammar si unisce ai membri del cast di ritorno precedentemente annunciati, come Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette e Marley Shelton. Oltre ai nuovi arrivati ​​nelle serie Dylan Minnette, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown, Mikey Madison, Jack Quaid, Melissa Barrera e Jenna Ortega.