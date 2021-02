Henry Cavill non tornerà come Superman in Shazam 2

Dopo mesi di speculazioni, Variety riferisce che Henry Cavill non apparirà nel prossimo Shazam !: Fury of the Gods nei panni di Superman. Questa conferma arriva dopo settimane di voci e rapporti non verificati che affermavano che Cavill sarebbe apparso nel film in uscita. Secondo Variety più fonti direttamente collegate alla produzione hanno rivelato la mancanza del coinvolgimento di Cavill. Ciò che non è chiaro, tuttavia, è se Cavill fosse mai apparso nel film in uscita e se i piani sono cambiati da allora o se non c’è mai stata alcuna possibilità che l’attore riprendesse il ruolo per il sequel.

La spiegazione di David F. Sandberg

Il regista del nuovo film David F. Sandberg ha recentemente risposto su Twitter alle voci su Cavill, spiegando in dettaglio come le principali produzioni possono subire una serie di cambiamenti per vari motivi. “Non commenterò le voci sul casting per diversi motivi”, ha scritto il regista. Per poi aggiungere: “Uno è che non si può essere sicuri di nulla finché non è successo. A metà delle riprese di Shazam!” Quindi: “Il piano era ancora di far partecipare Cavill. I cacciatori di scoop avrebbe potuto scoprirlo e avere ragione in quel momento ma alla fine avrebbero sbagliato.” Ha poi scherzosamente concluso: “Anche se posso confermare con una certezza del 90% circa che Shazam apparirà in Shazam 2. Quindi se sei un fan di quel personaggio potresti divertirti con Shazam 2.”

La carriera di Henry Cavill nel DC Extended Universe è stata complicata, soprattutto perché ha contribuito a dare il via all’attuale iterazione del franchise con Man of Steel nel 2013. Anche se quel film è stato un relativo successo, la sua uscita successiva, Batman v Superman: Dawn of Justice, è stato un fallimento critico, nonostante gli ottimi risultati al botteghino. Justice League ha visto il personaggio protagonista solo in un ruolo minore, il tutto mentre Cavill ha iniziato a farsi coinvolgere in franchise immensamente popolari come Mission: Impossible e The Witcher. Shazam !: Fury of the Gods uscirà nei cinema il 2 giugno 2023.