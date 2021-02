Matt Leacock: quando arriva una pandemia e tu hai inventato Pandemic

Matt Leacock nel 2020 della pandemia è stato citato molte volte da appassionati di giochi da tavolo. Infatti questo designer americano è noto per aver creato Pandemic, un gioco che nonostante sia stato pubblicato nel 2008 è ancora nella top 100 del sito Boardgamegeek. Scopriamo insieme questo inventore ed i suoi giochi.

La vita di Matt Leacock e Pandemic

Cresciuto a Long Lake, in Minnesota, Matt Leacock è un designer di giochi da tavolo di professione. Il gioco che l’ha reso celebre è il già citato Pandemic, un gioco cooperativo in cui dovete salvare il mondo dalla diffusione di diverse malattie.

Pandemic è stato pubblicato nel 2008 dalla Z-Man Games, con un successo tale da essere tradotto in diverse lingue. Oggi in Italia lo distribuisce Asmodee. Dalla sua edizione americana, Pandemic ha vinto dozzine di riconoscimenti, nell’anno di uscita e nel decennio successivo.

Visto il successo avuto negli anni, sono nate diverse versioni di Pandemic: On the Brink (2009), The Cure (2014). Reign of Cthulhu (2016), Iberia (2016), Fall of Rome (2018) solo per citarne alcune.

In questo titolo da 2 a 4 giocatori impersonano esperti di malattie con l’obiettivo di fermare la diffusione di quattro malattie virali in tutto il mondo. Ogni personaggio ha le sue caratteristiche ed abilità, che se coordinate con quelle degli altri personaggi danno più possibiltà di vittoria.

Un gioco semplice da capire ma non semplice da vincere, ricco di elementi che possono mandare a monte un piano d’azione poco preparato. Un buon titolo da intavolare con i propri amici.

Pandemic Legacy

Un’ulteriore spinta di popolarità per Pandemic e per Matt Leacock si ha nel 2015. Questo è l’anno di uscita di Pandemic Legacy: Season 1. Si tratta di un gioco legacy con adesivi da incollare sul tabellone, sul regolamento e scatole con nuovi componenti da aprire man mano che andate avanti con le missioni.

Pandemic Legacy: Season 1 è stato considerato così valido da essere primo assoluto nella classifica del sito boardgamegeek dal gennaio 2016 al 29 dicembre 2017. Un regno durato quasi 2 anni tra 20.000 giochi valutati sul sito.

Una dimostrazione d’affetto tale da parte del pubblico che ha visto le nascita anche di Pandemic Legacy: Season 2 (2017) e di Pandemic Legacy: Season 0 (2020).

Altri giochi di Matt Leacock

Matt Leacock non si è limitato a creare la linea Pandemic. Sempre nel 2008 ha dato alle stampe anche Roll Through the Ages. In questo gioco i giocatori tirano i dadi per ottenere merci e lavoratori. Questi elementi vengono usati per costruire infrastrutture con cui creare lavori aggiuntivi o per costruire monumenti. Inoltre raccolgono merci per sviluppare la propria società. Una volta che tutti i monumenti o cinque sviluppi sono stati raggiunti da un giocatore, la partita termina.

Nel 2019 questo gioco ha cambiato struttura e nome, diventando Era: Medieval Age. Qui la costruzione della città più prospera si attiva con la costruzione della propria città sui tabelloni. Si usano componenti tridimensionali come muri, fortezze, fattorie e altre strutture. Alla fine del gioco, ogni giocatore avrà una città unica. Questo gioco viene reso ancora più impegnativo da alcuni fattori di interazione come l’estorsione, la terra bruciata e la malattia.