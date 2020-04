Disney pensa a un remake live-action di Hercules

Un altro classico Disney è in arrivo sul grande schermo in una versione tutta nuova! Stiamo parlando di Hercules, il film d’animazione liberamente ispirato al classico mito greco. Recenti indiscrezioni svelano infatti che la Disney è attualmente nelle prime fasi dello sviluppo di un remake live-action. Le canzoni del film d’animazione dovrebbero essere incluse nel nuovo show, potenzialmente insieme a quelle nuove. Il rapporto ci anticipa che Walt Disney Studios stia attualmente prendendo in considerazione, per la regia, Jon Favreau, Joe e Anthony Russo o Gore Verbinski.

Il film d’animazione Hercules è stato rilasciato nel 1997 ed è stato accolto positivamente sia dalla critica che dal pubblico, che ha elogiato l’energia del film e le performance vocali del suo cast. In particolare la performance di James Woods come il dio degli inferi, Ade. Nonostante gli elogi, il film ha incassato una modesta somma al botteghino, guadagnando solo $ 252,7 milioni in tutto il mondo con un budget di $ 85 milioni. Hercules segue le avventure del semidio mentre cerca di raggiungere gli dei sul Monte Olimpo. Per farlo, deve imparare a usare la sua forza divina per diventare un vero eroe con l’aiuto del suo stallone alato, Pegaso, e del suo fidato mentore, Filottete.

Ariana Grande si è proposta per il ruolo di Megara

Ariana Grande ha palesato un grande interesse per il ruolo di Megara nel live-action su Hercules. La pop star e attrice ha condiviso via Twitter due semplici immagini del personaggio, sottolineando dunque un certo interesse. Ariana, d’altronde, potrebbe essere un’ottima scelta per Megara, come fa notare anche il portale Comicbook. La sua notevole voce renderebbe le parti musicali di alto livello, inoltre lo show potrebbe contare su una stella per la sua promozione. E non è da poco l’aspetto del look: sia Ariana Grande che Megara sono infatti contraddistinte dai lunghi capelli raccolti in una bellissima coda.