I fumetti Dark Horse Comics gratis online

L’emergenza legata al Coronavirus continua a costringere milioni di persone nelle proprie case. Isolati e impossibilitati ad uscire, sono decine le iniziative che l’industria dell’intrattenimento a fumetti sta realizzando per rendere più vivibile questa difficile situazione. Seguendo questo principio, l’editore americano Dark Horse Comics ha reso disponibili sul proprio sito decine di fumetti, tutti leggibili gratuitamente online.

Fino al 30 aprile 2020 potremo infatti leggere successi che vanno da Umbrella Academy a Stranger Things, American Gods, Hellboy, Black Hammer e moltissimi altri. Racconti che spaziano nei generi più differenti, dall’horror alla fantascienza, senza dimenticare i fumetti per i più piccoli e le produzioni originali Dark Horse Comics. Una grande occasione per scoprire titoli già pubblicati in Italia o le novità del prossimo futuro, come Ruby Falls o The Seeds.

Per poter godere di tutte queste pubblicazioni dovrete semplicemente registrarvi sul sito dell’editore, seguite questo link, ed il gioco sarà fatto. Troverete un mondo di avventure ad accogliervi e incuriosirvi, pronti per poi continuare ad accompagnarvi in digitale o cartaceo, a vostra discrezione.

Il mercato americano dei comics, come anche quello italiano, sta vivendo un momento di stallo. A causa del prolungarsi dell’emergenza sanitaria sono molte le incertezze che interessano il comparto dell’intrattenimento, fumetto compreso. Senza la possibilità di uscite periodiche, editori, artisti e rivenditori si trovano costretti a ideare nuovi modi per raggiungere i propri lettori.

Il nostro suggerimento è di godere appieno di tutte queste iniziative, le più diverse organizzate anche da editori e fumettisti italiani, senza dimenticarvi di sostenere i vostri rivenditori di fiducia!