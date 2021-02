Doctor Doom si unisce ai Guardiani della Galassia

Nuovi acquisti per il team di supereroi in occasione dell'uscita del 175° numero della serie

Marvel ha pubblicato un’immagine che rivela lo schieramento di supereroi in occasione dell’uscita de I Guardiani della Galassia #13, ad aprile. Vengono così rivelati due nuovi membri del team, Quasar (aggiunta già nota ai fan) e il super villain Doctor Doom.

Doctor Doom compare nell’immagine promozionale de I Guardiani della Galassia #13

Ad aprile, il 175° numero della serie Marvel sarà finalmente disponibile al pubblico. In occasione di questo evento, l’autore Al Ewing e il disegnatore Juan Frigeri aggiungono al team due nuovi membri, Quasar e Doctor Doom.

In un comunicato stampa, Al Ewing aveva dichiarato: “I Guardiani della Galassia, sia il fumetto che la squadra, faranno un salto di qualità nel 2021, con antagonisti che il team non ha mai affrontato, ospiti speciali che non avreste mai pensato di vedere e un nuovo compagno di squadra a cui non si può nemmeno iniziare a credere. Tutto si unirà per una crisi che scuoterà ogni pianeta dell’Universo Marvel… forse persino un pianeta tranquillo come la Terra.”

E ora finalmente è ufficiale: il nuovo inaspettato acquisto della squadra è il Dottor Destino. Nel nuovo numero della serie i Guardiani, ingaggiati dal Consiglio Galattico dopo la battaglia contro gli déi dell’Olimpo, hanno bisogno di nuovi membri. Quasar risponde all’appello, ma cos’ha spinto Doctor Doom a unirsi al team? Al Edwig stuzzica i lettori: “Uno di loro non è come gli altri, uno di loro è fuori posto. Cosa ci fa lì Doctor Doom, e perchè? C’è un solo modo per scoprirlo“.

Di seguito la copertina disegnata da Brett Booth.

Doctor Doom: un iconico super villain

Victor Von Doom debutta nel 1962 nella serie a fumetti I Fantastici Quattro, ma nel corso degli anni si scontra con molti altri supereroi dell’universo Marvel.

Il suo personaggio si trova al quarto posto nella classifica dei 100 super nemici redatta dal periodico Wizard e al terzo posto nella classifica dei più grandi cattivi nella storia dei fumetti del sito web IGN.