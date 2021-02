Nella giornata di oggi si è tenuta la presentazione ufficiale di Star, nuovo brand di Disney+, che farà il proprio debutto in Italia il prossimo 23 febbraio. Un’occasione in cui l’azienda ha ripercorso i risultati di questo primo anno della piattaforma nel nostro Paese e oltre, senza dimenticare qualche succosa anticipazione per il futuro. Vediamo insieme cos’hanno raccontato alla stampa connessa in digitale.

Star, la nuova grande aggiunta di Disney+

Il Maestro di Cerimonie della mattinata è stato l’attore Stefano Fresi, che ha guidato il pubblico tra un intervento e l’altro dei dirigenti della compagnia. Il primo a prendere parola è stato Daniel Frigo, Amministratore Delegato The Walt Disney Company Italia. Lui per primo ha ribadito quanto Disney+ sia importante per l’azienda, sottolineando però come quanto ancora siano fondamentali i canali lineari e le sale cinematografiche. Disney crede ancora nel passaggio prima da queste realtà dei prodotti, per poi approdare in una fase successiva sul servizio di streaming.

Dopodiché la palla è passata a Kathryn Fink, General Manager Media. Quest’ultima ha raccontato come l’obiettivo fissato per la piattaforma era raggiungere tra i 60 e i 90 milioni di abbonati mondiali entro il 2024. Gli ultimi aggiornamenti, di solo qualche giorno fa, registrano già 94,9 milioni di sottoscrizioni. Un risultato ampiamente al di sopra delle aspettative, che punta a crescere ancora di più con l’aggiunta delle prossime settimane.

Questo proprio perché Disney+ si prepara ad accogliere Star, sesto brand del servizio di streaming. Un’aggiunta che amplierà enormemente il catalogo della piattaforma, portando una serie di nuovi contenuti maggiormente orientati agli adulti. Si parla di circa 250 nuovi film e 40 serie TV già introdotte con il lancio del 23 febbraio, a cui se ne aggiungeranno moltissimi altri nel corso dell’anno.

Disney+ introduce un nuovo Parental Control

La presenza di nuovi contenuti dal taglio più adulto (dalla saga di Die Hard alle prime 17 stagioni de I Griffin, passando per l’amatissimo Deadpool) richiedono nuove precauzioni per i genitori. Proprio per questo motivo si introdurrà un nuovo sistema di Parental Control per Disney+. Alessandro Militi, Vice President Marketing & Sales Media, ha spiegato nel dettaglio come funzionerà questa procedura, diversa dal semplice profilo bambini già presente ora.

Sarà infatti possibile introdurre un PIN per proteggere l’accesso a ciascuno dei singoli profili. Non solo, ma da quello principale si potrà definire una fascia di età precisa per ciascuno di questi, scegliendo tra 6+, 9+, 12+, 14+, 16+ e 18+. Così facendo, ogni profilo potrà avere accesso solamente ai contenuti adatti, secondo le scelte dei genitori.

Disney+ si prepara ad accogliere gli Originals di Star

Così come per tutti gli altri brand di Disney+, anche Star avrà il suo insieme di prodotti originali. Già al lancio ci saranno diverse proposte interessante che il pubblico potrà scoprire. Ci saranno ben cinque serie TV originali al debutto:

Big Sky, un thriller incentrato su alcune sparizioni misteriose di ragazzi;

Love, Victor, serie spin-off dell’apprezzatissimo Tuo, Simon con lo stesso team del film alla scrittura;

Helstrom, uno show che porterà alla scoperta di un lato soprannaturale del mondo Marvel;

Godfather of Harlem, un tuffo nella New York City degli anni ’60 con Forest Whitaker;

Solar Opposites, un cartone animato originale curato dal co-creatore di Rick and Morty;

La mattinata ha visto però anche protagonista l’Italia, con ben tre nuovi progetti originali annunciati. Alessandro Saba, Director Original Production, ha infatti dichiarato: “È molto importante che gli spettatori si possano identificare nei programmi e film Disney+ e che vedano riflesse in queste storie le proprie esperienze. La nostra intenzione è di lavorare con i migliori produttori indipendenti e con i più affermati creativi di scrittura e regia italiani, sempre con un occhio attento ai talenti emergenti e alle nuove realtà produttive del nostro mercato“.

Nel prossimo futuro quindi arriveranno The Good Mothers, show tratto dall’omonimo romanzo che racconta la storia (vera) di tre donne che collaborano con una magistrata per abbattere un clan della ‘ndrangheta, e Le fate ignoranti, ispirato all’omonimo film di Ferzan Özpetek che sarà regista e showrunner del progetto. Inoltre è arrivata la conferma ufficiale di una quarta stagione di Boris, la cui realizzazione era già trapelata negli scorsi giorni.

Star, dal 23 febbraio un nuovo brand su Disney+

Nei prossimi giorni la promozione di Star entrerà nel vivo, con una nuova campagna pubblicitaria che vedrà protagonista la stella dello sport Andrea Pirlo, al fianco di Stefano Fresi. Insieme cercheranno di raccontare al pubblico tutte le possibilità offerte da questo nuovo brand.

E a proposito di potenzialità, la conclusione dell’evento è stata proprio orientata al futuro. Davide Romani, Director, Head of Marketing Studios & Integrated Marketing, ha raccontato alcune delle novità in arrivo sulla piattaforma:

“I nostri Studios hanno da sempre avuto un ruolo cruciale all’interno di Disney creando grandi franchise cinematografiche di successo che hanno segnato la storia del cinema mondiale. Ed è proprio per questo motivo che i nostri team creativi negli Stati Uniti hanno anche iniziato a produrre contenuti diversi anche per i nostri servizi streaming“.

Insomma, pare che gli abbonati di Disney+ stiano per scoprire un mondo ancora più ampio con l’arrivo di Star. Al lancio corrisponderà un aumento di prezzo, con il costo mensile che salirà a 8,99 € dal 24 febbraio. Potete trovare maggiori dettagli (e come risparmiare sull’abbonamento) nell’articolo che abbiamo dedicato. E voi, cosa ne pensate? Quale dei titoli in arrivo siete più curiosi di vedere?