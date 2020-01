Black Widow: Hasbro presenta lo scudo di Taskmaster e non solo!

Black Widow darà il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, uno dei più grandi fenomeni per il cinema popolare degli ultimi anni. Com’è ovvio quindi, arriveranno innumerevoli prodotti legati al film, dedicati ad adulti e piccini. Fra questi, ci saranno anche quelli a cura di Hasbro, che ha presentato proprio in queste ore la propria linea dedicata a Black Widow, che comprende una replica dell’iconico scudo di Taskmaster!

Lo scudo di Taskmaster e i bracciali di Vedova Nera nel merchandise Hasbro dedicato a Black Widow

Si tratta, per il momento, di prodotti chiaramente destinati a un target di fascia d’età piuttosto bassa. Le repliche degli accessori dei vari eroi sono una costante nelle linee di merchandise e ovviamente Black Widow non fa eccezione. E così, due degli equipaggiamenti più iconici che vedremo nel film faranno il loro debutto nelle camerette dei più piccoli.

Si parte con lo scudo di Taskmaster. Il villain, dotato della capacità di memorizzare rapidamente qualsiasi stile di combattimento degli eroi, ha ripreso l’idea proprio dall’iconico strumento usato da Capitan America. Come possiamo vedere però, al di là dei colori modificati, ci sono alcune variazioni interessanti sul tema nella sua versione. All’interno infatti è presente uno spazio in cui riporre una spada, che può essere un ottimo aiuto in combattimento. Nella versione di Hasbro, tale oggetto può essere estratto, per affrontare i nemici equipaggiati in entrambe le mani.

Oltre allo scudo di Taskmaster, Hasbro offrirà un altro roleplay dedicato a Black Widow incentrato stavolta sulla sua protagonista. Stiamo parlando dei bracciali di Vedova Nera, visti periodicamente nei film degli Avengers. Questa versione giocattolo permetterà di lanciare tre dardi NERF verso i propri avversari, grazie ai meccanismi integrati nel guanto. Un modo divertente per riprodurre gli attacchi della superspia e vivere fantastiche avventure, prima e dopo l’uscita dalla sala.