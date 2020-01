La signora in giallo: arriva il primo Funko Pop!

La signora in giallo è un grandissimo classico della televisione americana, trapiantato anche in Italia. Chi non ha mai seguito in un modo o nell’altro le avventure della scrittrice Jessica Fletcher, interpretata dalla mitica Angela Lansbury? Nel tempo dalla serie è nata una ricca linea di merchandising ogni tipo, ma c’era ancora un prodotto che mancava. Ed ecco quindi arrivare l’annuncio del primo Funko Pop dedicato a La signora in giallo.

La signora in giallo ha finalmente un proprio Funko Pop!

La notizia arriva direttamente dalla Toy Fair di Londra, dove l’azienda ha annunciato l’arrivo del nuovissimo prodotto. La figure, prodotta con il caratteristico stile Funko, ritrae ovviamente la protagonista della serie Jessica Fletcher. Armata di torcia, la scrittrice e detective è pronta a lanciarsi alla soluzione dei casi più complessi di tutta Cabot Cove.

Questo nuovo Funko Pop dedicato a La signora in giallo, non è ancora disponibile al pubblico. È tuttavia possibile preordinarlo da alcuni rivenditori, in vista della distribuzione ufficiale, prevista per maggio 2020.

Questo show, con le sue dodici stagioni (per un totale di 264 episodi) e quattro film per la TV è un vero e proprio caposaldo della cultura popolare tra gli anni ’80 e i ’90. Fra gli eventi più memorabili del corso della serie, va ricordato il suo crossover con uno degli altri serial amatissimi di quegli anni, ovvero Magnum P.I. con Tom Selleck.

Recentemente hanno iniziato a circolare anche voci di un possibile reboot in lavorazione per La signora in giallo. Tuttavia, nonostante i vari tentativi, sembra che il progetto sia stato accantonato in via definitiva.