I Tenacious D pubblicano un fumetto!

I Tenacious D, gruppo musicale formato da Jack Black e Kyle Gass, sbarcheranno nelle librerie con un fumetto. La graphic novel si intitolerà Post-Apocalypto, proprio come il loro album pubblicato nel 2018 e la web-serie presente sul loro canale Youtube. Uscirà a settembre e sarà pubblicata dalla Seattle’s Fantagraphics Books.

Post-Apocalypto, il fumetto e la web-serie

Il fumetto, disegnato con uno stile bambinesco da Jack Black, sarà lungo 180 pagine. A causa di un’esplosione nucleare Jack e Kyle si ritroveranno in un mondo post-apocalittico (come dice il titolo) e affronteranno numerose e bizzarre mutazioni, nella speranza di salvare il mondo. La casa editrice prevede in futuro di pubblicare un’audiolibro in streaming letto dai due autori ed accompagnato dalla musica della band.

“Quando abbiamo finito questo libro abbiamo considerato solo un editore. Fantagraphics è un faro luminoso di creatività nel mondo dei fumetti da decenni. Siamo entusiasti di pubblicare la nostra magnum opus con la casa editrice di fumetti indiscutibilmente più grande del mondo. Fantagraphics 4 life.” Hanno dichiarato i Tenacious D a proposito della pubblicazione. Il fumetto uscirà a settembre al prezzo di 29.99 dollari.

I Tenacious D sono un gruppo musicale formatosi nel 1993 negli Stati Uniti. Gli unici due membri sono Jack Black, attore e musicista (che fra le altre cose vorrebbe far parte del Marvel Cinematic Universe) e Kyle Gass, anch’egli musicista ed attore. Il duo ha interpretato sé stesso nella moderna fiaba per adulti Tenacious D e il destino del rock (2006). Il film vede Black e Gass incontrarsi, conoscersi, fondare un gruppo e trovare un modo per pagare l’affitto. Andranno perciò in cerca del plettro del destino, uno strumento ricavato da una zanna del diavolo in persona. I numerosi (e spassosi) riferimenti alla musica, alle sostanze e alle donne ricalcano la triade del rock: sesso, droga e rock ‘n roll.

