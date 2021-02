Il processo ai Chicago 7 è gratis su YouTube per tutto il week-end

Sul canale Youtube di Netflix, da venerdì 19 a domenica 21 febbraio, è disponibile gratis Il processo ai Chicago 7. Parliamo del film di Aaron Sorkin che racconta dello storico procedimento contro gli organizzatori delle proteste alla convention del partito democratico statunitense del 1968. Anniversario che ricorre il 18 febbraio 1970. Il film sarà disponibile in lingua originale con la possibilità di guardarlo anche con i sottotitoli in l’italiano.

Un processo entrato nella storia

Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale, presenti tra gli organizzatori delle proteste, furono accusati di cospirazione e incitamento alla sommossa in uno dei processi più noti della storia americana. Il processo ai Chicago 7 è un film del 2020 scritto e diretto da Aaron Sorkin. Il film ha ottenuto grande successo considerando che ha conquistato molte candidature ai Golden Globe e punta alle nomination per gli Oscar. Nel cast troviamo Sacha Baron Cohen con Eddie Redmayne, Frank Langella, Mark Rylance, Michael Keaton, Joseph Gordon-Levitt tra gli altri.

Le riprese del film sono cominciate nell’ottobre 2019 e si sono tenute a Chicago e nel New Jersey (a Paterson, Hoboken e nella Contea di Morris). Il budget del film è stato di 35 milioni di dollari, di cui 11 milioni per il cast. Originariamente, Paramount Pictures avrebbe dovuto distribuire il film nelle sale cinematografiche statunitensi, in maniera limitata a partire dal 25 settembre 2020 ed ampia dal 16 ottobre seguente. Il film arriva su Netflix nel giugno 2020 per 56 milioni di dollari.

Netflix ha distribuito limitatamente il film in cento sale cinematografiche statunitensi a partire dal 25 settembre 2020. In Italia arriva in sala da Lucky Red dal 30 settembre. Dopo i passaggi nelle sale cinematografiche, la pellicola è stata distribuita a livello globale sulla piattaforma streaming a partire dal 16 ottobre 2020.