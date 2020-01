Incendi in Australia: Chris Hemsworth dona un milione di dollari

Persino Thor è a conoscenza della catastrofe ambientale che si sta consumando da ormai diversi mesi. L’attore Chris Hemsworth ha infatti donato assieme ai propri familiari un milione di dollari per aiutare gli addetti ai lavori che da settembre sono costantemente in prima linea per cercare di limitare i danni dei tremendi incendi in Australia. Pochi giorni fa, la superficie di terra distrutta ha raggiunto le dimensioni della Corea del Sud.

Chris Hemsworth, nato in Australia, ha annunciatola la generosa donazione sul proprio profilo Twitter. Ha inoltre invitato tutti a supportare la causa e, se possibile, a donare. Hemsworth si aggiunge così a una lista sempre più lunga di celebrità e star di Hollywood che nelle ultime settimane stanno spronando i propri seguaci a prendere parte alla lotta contro questa catastrofe ambientale in ogni modo. Tra queste, anche Margot Robbie – che fra meno di un mese vedremo nel film Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, Nicole Kidman, Kylie Jenner e Leonardo DiCaprio.

Ecco il tweet di Chris Hemsworth, pubblicato lo scorso 7 gennaio 2020:

Hi everyone. Like you, I want to support the fight against the bushfires here in Australia. My family and I are contributing a million dollars. Hopefully you guys can chip in too. Every penny counts so whatever you can muster up is greatly appreciated.https://t.co/KcBpMe7QvY pic.twitter.com/gYuA4LELZM — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) January 7, 2020

Il video dell’attore diretto al mondo intero

Hemsworth, classe 1983, celebre per aver impersonato Thor nei film del Marvel Cinecomic Universe (Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, Thor: Ragnarok, Doctor Strange, Avengers: Age of Ultron, Thor: The Dark World, The Avengers, Thor), ha rivelato: “Sto per donare un milione di dollari e spero che anche voi possiate fare la vostra parte per contrastare il disastro ambientale in Australia. Questo denaro va direttamente ai pompieri, alle persone in prima linea, alle persone che hanno sofferto, alle comunità che hanno subito un duro colpo e che ora hanno un disperato bisogno del nostro sostegno.”

Ha poi aggiunto: “Ringrazio le persone di tutto il mondo per le donazioni. Fanno davvero la differenza, ma c’è ancora bisogno. Vi voglio bene.”

Sono tantissime le star che, attraverso i propri social media, stanno spingendo le persone ad aiutare chi è in prima linea per porre fine a questo disastro ambientale. Hugh Jackman, Nick Kroll, Kerry Washington, Ellen DeGeneres, Selena Gomez e Charli XCX sono soltanto alcune di esse.